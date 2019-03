Emilia Clark es la reina indiscutible de 'Juego de Tronos'. La actriz que interpreta a Daenerys Targarian ha conquistado dentro y fuera de la serie a todos quienes la han conocido, no solo por el poderoso personaje que interpreta, sino también por su risueña personalidad que no borra sus sonrisa ni para reivindicar que todas las mujeres son poderosas durante las entrevistas. Por eso, ha llamado la atención la última revelación que ha hecho, sorprendiendo a todos: tuvo dos problemas graves de salud durante las grabaciones.

Es tiempo de promoción vertiginosa para todos los actores y actrices de 'Juego de tronos'. Ante el inminente estreno de la última temporada, es extraño el programa de televisión o la revista estadounidense que no cuente con una entrevista a uno de los miembros del reparto. Esto hace que cada vez conozcamos más cosas sobre ellos que los acercan y nos sorprenden, no siempre para bien. En este sentido, Emilia Clark ha revelado que sufrió dos aneurismas durante las grabaciones de la mitificada serie.

"Sólo cuando todos los sueños de mi infancia parecían haberse hecho realidad, casi perdí mi mente y luego mi vida", así comienza el duro relato que la actriz ha hecho para The New Yorker en una columna titulada 'Una batalla por mi vida'. En ella cuenta cómo su participación en la serie la hizo sentir expuesta, sobre todo, en las entrevistas en las que se le preguntaba únicamente por el desnudo que aparece en el primer capítulo de la serie. El estrés hizo que acudiera a entrenarse al gimnasio donde sufrió su primer aneurisma: "Le dije a mi entrenador que tenía que tomar un descanso. De alguna manera, casi arrastrándome, llegué al vestuario. Llegué al baño, me puse de rodillas y me puse rápida y fuertemente enferma". Tenía un aneurisma cerebral, un problema de salud que también ha vivido Jorge Javier Vázquez.

Emilia tenía 24 años cuando fue trasladada de urgencia al Hospital y, tras detectar qué le estaba ocurriendo, fue operada para sellar la vena que se había roto en su cerebro. "Durante las próximas tres horas los cirujanos se ocuparon de reparar mi cerebro. Esta no sería mi última cirugía, y no sería la peor. Tenía veinticuatro años.", escribe Clarke. Tras la operación, pasó por una fase de afasia en la que cayó en una gran depresión pidiendo incluso a los médicos "que la dejaran morir". "Tenia entrevistas con la prensa y en cuestión de semanas tenía que volver al set". La recuperación fue dura pues tenía un gran dolor para lo que tomó "sorbos de morfina entre las entrevistas".

Tras la cirugía los médicos alertaron que tenía otro aneurisma, más pequeño, al otro lado del cerebro que debían cuidar, y en una revisión rutinaria tras la grabación de la tercera temporada, detectaron que había crecido y debía ser operado. "Cuando me despertaron, estaba gritando de dolor. El procedimiento había fallado. Tuve una hemorragia masiva y los médicos dejaron en claro que mis posibilidades de sobrevivir eran precarias", aunque se equivocaron. Después de pasar mes y medio en el hospital, Emilia Clarke consiguió recuperarse y volver de nuevo al set de rodaje para hacer frente al resto de temporadas de 'Juego de Tronos'. Toda una lección de valentía, arrojo y fuerza.