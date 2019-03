Ese cuerpo se lo ha currado ella a base de dieta (y venga lechuga) y mucho gym, pero la carita de descanso, de paz total, es la que se gasta uno cuando se quita un peso de encima, en concreto, el de la deuda que la ya ex señora de Kiko Matamoros tenía con Hacienda. Sin ‘Fisco’ que la siga, Makoke se escapó unos días a su Málaga natal para disfrutar de la playita. "Ya he saldado mi deuda con Hacienda”, ha asegurado Makoke en Lecturas como respuesta a la afirmación de Diego Matamoros, que jura que aún le debe 300.000 euros al 'Fisco': "Dice que lo ha pagado pero no es cierto. Makoke ha aguantado con mi padre durante muchos años por dinero y por estatus y ahora que él ha desaparecido de su vida, todas las deudas vienen a ella".

Makoke, muy enfadada con las declaraciones del hijo mayor de Kiko, insiste en que no debe nada y, además, explica cuál es el origen del dinero que debía: "La deuda viene de una sociedad que iba a mi nombre, pero que Kiko utilizaba básicamente para facturar en su época de Crónicas Marcianas".

Si bien está harta de los ataques que sigue sufriendo por parte de Diego Matamoros –"Me parece muy feo todo, este chico no tiene escrúpulos"–, la rubia ha decidido responder a sus declaraciones con desprecio: "Me importa un comino". Es más, asegura: "He pensado en denunciarle, pero no me apetece, prefiero ignorarle".

Refugio en Málaga

Y para hacerlo y también para superar una mala racha –que la cosa no anda mucho mejor con Kiko, y menos con su nueva novia, Cristina, que también se dedica a criticarla–, nada mejor que tumbarse un ratito sobre la arena para disfrutar del sol e incluso atreverse a probar a darse un baño en la playita de su Málaga natal.

Y, eso sí, solita: ni rastro de ese Tony Spina con el que se pasea por portadas y platós...Esa amistad parece que no prospera a noviazgo... Solita al solecito seguro que recargó las pilas, lo que le va a venir genial para volver con fuerza a la carga, porque ni Diego tiene pinta de quedarse calladito ni su enfrentamiento con Kiko y su ¿todavía novia? Cristina ha terminado...

Diego Matamoros no para con los ataques

"Le diría a mi padre que reconozca lo que ha vivido y que, no por ser más cornudo o menos, es más tonto”, afirmó Diego en televisión acusando a Makoke de haber sido infiel a Kiko.

Tony Spina ¿sólo un amigo?

"Es el hombre perfecto, no sé lo que pasará más adelante. No me cierro a nada", afirmó muy feliz la ex modelo del italiano. Se han paseado por portadas, por platós... Juntos hacen una pareja muy bonita, pero la cosa no parece pasar de la amistad. En 'GH VIP' hicieron muy buenas migas, las miradas de Makoke al sexy italiano parecían delatar una atracción que no acaba de concretarse...