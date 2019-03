Dicen que quien tuvo, retuvo, pero el ex jinete Álvaro Muñoz Escassi, no debe haberse enterado. Con lo guapo que era este chico, le hemos visto muy cambiado durante la última edición del Festival de Cine de Málaga. Allí pudimos ver cómo ha pasado por chapa y pintura y la nueva expresión de su cara, nos hace sospechar que Escassi también habría podido hacerse algún retoquillo estético.

Y es que el nuevo rostro del sevillano que tiene 44 años, tenía un 'noséqué' muy raruno. La cara de Álvaro lucía con menos arrugas pero con unos prominentes pómulos. “Estoy metido en un proyecto muy bonito de café y el tema de los caballos, que no lo descarto”, comentaba a la prensa que estaba cubriendo el evento.

Lo que no que tenemos claro es si finalmente le veremos como concursante de MasterChef Celebrity, ya que o disimula muy bien o no tenía ni idea de que su nombre se hubiera barajado para participar en el concurso de TVE. Desde luego, sí aclaró que le encantaría participar porque le gusta mucho cocinar y aseguró que no se le da mal. ¿Será por este motivo por el que se ha hecho algún retoquito? ¿Querrá dar bien ante las cámaras?

Agencias

Desde luego, sea cuál sea el motivo, nos gustaba más antes de hacérselo. Y la vista está cómo estaba de bien el chico en el año 2004.

Sea como sea, le vimos algo comedido en sus declaraciones y es que al final vamos a echar de menos su descaro al que nos tenía acostumbrados cuando estuvo con Lara Dibildos o cuando se casó con la millonaria Raquel Bernal.

Lo que no podemos negarle al ex deportista es lo bien que se lleva la madre de su hijo, que también se llama Álvaro, y con su ex suegra, Laura Valenzuela.