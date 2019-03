'GH DÚO' ha obrado el milagro: Kiko Rivera e Isa Pantoja han enterrado el hacha de guerra. En el día de los reencuentros familiares, Chabelita visitó a su hermano en la Casa del reality de Telecinco para darle ánimos y decirle que toda la familia está encantada con su concurso. "Te quiero como a un padre" le dijo Isa a su hermano algo que sorprendió a propios y extraños porque, de un tiempo a esta parte sólo se dedicaban lindezas. Pero parece que 'GH DÚO' ha propiciado que los hermanísimos entierren el hacha de guerra. A continuación, recopilamos las perlitas que se han intercambiado los hijos de Isa Pantoja a lo largo de los años para ver cómo han pasado del odio al amor.

Sobre su madre, Isabel Pantoja

Isa: "Mi madre siempre tira para mi hermano. Eso nunca lo entenderé. En el fondo medio lo sé, pero no lo quiero creer ni aceptar".

Kiko: "Podría haber sido lo que hubiera querido, pero ahora ya no. Mi hermana es muy Paris Hilton".

Sobre Alberto, el hijo de Chabelita

Isa: "Lo que más me dolió es que en el blog de ‘GH DÚO’ nombrara a todo el mundo, y a mí y a mi hijo, no".

Kiko: "Ella siempre ha querido ser libre y creía que teniendo un hijo iba a tener esa libertad. Va a tener más cuernos que el padre de Bambi".

Sobre su abuela, doña Ana

Isa: "Que hable de mí y diga lo mal que le parece que no salude a mi abuela de más de 80 años es feo. Sé que lo piensa, pero no tiene que hacerlo público sin venir a cuento".

Kiko: "Mi abuela tiene 87 años y, por desgracia, ya está malita. ¿Y tú vas a pasar por delante y no le vas a decir nada?"

Sobre su relación

Isa: "Yo quería ir al hospital a conocer a mi sobrina y me dijeron que no. No pienso quedar como una niñata. Hace dos meses que no hablamos y yo le he perdonado muchas cosas.

Kiko: "No comprendo qué hace al lado de Eduardo Manos Tijeras (Dulce) si ataca a mi madre".

Sobre sus relaciones familiares

Isa: "Le di dos caladas a un porro que me ofreció mi hermano y por poco me muero".

Kiko: "Mi hermana piensa que una parte de nuestra familia no la quiere, cosa que no es cierto. Ella es que es una persona muy fría, no es cercana"