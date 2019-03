Carolina Sobe se convertía, anoche, en la última expulsada de 'Gran Hermano DÚO', perdiendo la batalla contra su archi enemiga María Jesús Ruiz. 'La verdad' contra 'la mentira', así llamaba ella a su duelo, y parece que la audiencia optó por dejar dentro a la mentira, por algo será... Ahora le toca tragar y apechugar que está fuera, y vaya si está apechugando. Nada más salir de la casa de Guadalix tuvo que enfrentarse a varios frentes que tiene abiertos desde que empezara su andadura en el 'reality'. Después de ver la reacción de Nagore Robles a su 'curva de la vida', Sobe tuvo que plantar cara a una de las polémicas más sonadas de su concurso: Su relación con Fortu.

Ella misma reconoció en la primera gala que estuvo en tratamiento psicológico por culpa del profundo amor que sintió por el líder de Obús. Pero, ¿qué pasó en realidad entre ellos?

Telecinco.es

Según la versión de Carolina Sobe, "yo tuve una época que estaba total y absolutamente enamorada de él", y todo empezó gracias a su amistad con Ari, hija del cantante. Al parecer, ella le seguía como una auténtica fan pero gracias a su amistad con su hija comenzaron una relación más cercana, tanto que "yo quería secuestrar a Fortu, era una fan loca". Y asegura que comenzaron algo más que una amistad. "Él quería estar conmigo, yo no se si me hice pájaros en la cabeza, porque luego empezó a pasar de mi", contaba anoche. "Después de Supervivientes yo me enteré de que él decía que yo le acosaba, que iba detrás de él... Y que él me seguía el rollo. Pero si yo no quiero nada contigo no me beso contigo".

Y Fortu no tardó en contestar a su versión, aunque antes quiso felicitar a su compañera por haber llegado tan lejos en su reality, y ella trató de desviar la atención: "Tú podrías haber llegado lejos pero se te fue la olla, cariño", y él estalló: "No se me fue la olla, solo que no fui una pelota como tú".

Telecinco.es

Y continuó arremetiendo contra ella: "Eres una mentirosa empedernida", atacaba el cantante, "cuando has dicho que has estado 1 año de psicólogos por este amor yo he estado muy preocupado por ese tema porque yo te he querido mucho por la amistad que hemos tenido", pero "cuando vi la curva de tu vida y yo no salía... ¿dónde estaba ese año de psicólogos?".

Ella se defendió asegurando que "lo que no quiero contar no lo cuento", a lo que él zanjó con un "manipuladora y mete mierda".