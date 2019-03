María Lapiedra explica por qué estaba con Gustavo en Sevilla

María Lapiedra aclara que se ha sometido en Sevilla a una intervención que tenía programada desde hace tiempo. Prefirió operarse en una clínica de Sevilla porque en ella trabaja una amiga que es quien le ha intervenido, y en Barcelona no conocía a nadie. Confirma que Gustavo y ella no son pareja ni novios pero no ve "descabellado" que su ex decidiera ir a visitarla el día después a su intervención porque evidentemente no se deja de querer de un día para otro y estaba muy preocupada por ella. Es más declara "Gustavo no me ha dejado de querer". Según María no han pactado ninguna exclusiva. La ex de Gustavo afirma que tiene un parte médico que ha enviado a sus lugares de trabajo para justificar su próxima ausencia en los platós durante los próximos días en los que deberá tener reposo absoluto. María también ha confirmado que le han dejado irse y coger el avión porque luego guardaría el reposo absoluto que tiene prescrito.

La joven ha dicho que este fin de semana no estará en el 'Deluxe' a pesar de que le gustaría mucho puesto que lo que le han recomendado reposo absoluto tras su intervención. Sobre la ausencia de Gustavo González ayer en 'Sálvame' María no se ha querido pronunciar aunque al parecer el paparazzi informó que se trataba de un problema de salud suyo no de María Lapiedra como posteriormente se ha descubierto. Otra de las grandes incógnitas es saber qué hacía en la capital andaluza, el paparazzi Diego Arrabal, pues su presencia aumentaría los rumores sobre una supuesta exclusiva pactada entre ambos, a pesar de que ambos lo hayan negado por activa y por pasiva, aunque no sería la primera vez que esto sucede . Y la pregunta del millón, ¿Volverá a reconciliarse con Gustavo? Pues María lo tiene muy claro y en el vídeo responde.