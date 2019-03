Sofía Suescun es toda una guerrera, así lo demostró en 'Supervivientes' y 'GH 16', donde se dejó la piel para hacerse con la victoria del concurso. Las cosas, sin embargo, no están saliéndole igual en 'GH DÚO'. Se convirtió en una de las primeras expulsadas del 'reality', y aunque fue repescada y está llegando a la recta final, no es precisamente una de las favoritas de la audiencia... Esta misma semana se enfrenta a la expulsión en duelo contra su ex, Alejandro Albalá, y su archi enemiga María Jesús Ruiz.

Ella misma sabe que son dos piezas fuertes y claves en el concurso, y tiene miedo. Tanto miedo que está dispuesta a todo por quedarse, así que no ha dudado en hacer una promesa: "Si me quedo en la casa el jueves...", ¡y es radical!





Estando en el jacuzzi con Juan Miguel, la concursante ha prometido que va a hacerse un cambio de 'look' radical en caso de ser salvada. ¡Se teñiría de rubia! Y no solo eso... "Si el jueves duermo aquí, que sería un milagro casi imposible, tenemos que hacer algo con mi pelo, o raparme o ponérmelo rubio, ¡algo exagerado, algo fuerte!".

Telecinco.es

No sabemos si Sofía se quedará o no en la casa, pero desde luego verla de rubia o rapada es un aliciente para los votos... ¿Juego sucio? ¿Se atreverá a cumplir su promesa? Muchos de los seguidores del programa ya están deseando que se quede solo por verla con ese nuevo 'look'. Veremos si Alejandro y María Jesús se atreven a igualar la apuesta.

Las nominaciones de esta semana fueron decisivas, ya que aquellos que lograron librarse se convirtieron automáticamente en finalistas (un dato que ellos no descubrirán hasta la semana que viene). Por tanto Kiko Rivera, Irene Rosales y Juan Miguel son ya los finalistas del primer 'GH DÚO'.