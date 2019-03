Kiko Rivera, finalista de 'GH DÚO', podría tener que abandonar el 'reality' de inmediato

Ya convertido en uno de los finalistas de 'GH DÚO', aunque sin saberlo, Kiko Rivera podría estar viviendo sus últimas horas en Guadalix. Tan solo quedan un par de semanas para que llegue la gran final, pero ahora la llegada del DJ está en duda... ¿El motivo? Un ataque de gota. Durante la última gala pudimos ver al concursante en muletas, y él mismo explicaba lo sucedido: "Me ha dado un ataque de gota fruto de la mala alimentación. Comemos mucha pasta, arroz y, sobre todo, tomate, y me ha sentado mal. Pero estoy bien, ¡no me voy de aquí ni muerto!", explicó el DJ. A su vez, quiso tranquilizar a todo el mundo e indicó que ya le habían visto los médicos y “estaba todo bien”. Pero eso podría no ser del todo cierto.

Según ha apuntado 'Socialité' y 'Viva la vida', Kiko podría tener que abandonar la casa de Guadalix debido a la gota. Contra todo pronóstico el día de hoy podría ser el último en su concurso, algo que nos recuerda mucho a lo que sucedió en la edición de 'Supervivientes' en la que participó, la cual tuvo que abandonar a las pocas semanas por el mismo motivo.

Telecinco.es

Si los médicos así lo determinan, Kiko podría abandonar la casa, dejando sola a Irene Rosales, que se ha convertido en su mayor apoyo en la casa, tanto antes como durante su ataque de gota.

Y cuando decimos que es su gran apoyo, lo decimos también literalmente, y es que Kiko cuando no lleva las muletas utiliza a Irene de sustento, ¡si es que son para comérselos!

Tendremos que esperar para ver si Kiko sigue o no en el 'reality' y si podrá aguantar un poco más y llegar a esa gran final que compartirá con su mujer.