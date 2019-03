Alejandra Rubio sopla las velas de su 19 cumpleaños en 'Sábado Deluxe'

Alejandra Rubio, Álex para sus amigos, cumple 19 años este 24 de marzo y ha querido comenzar su celebración en la que ya es su segunda casa, Telecinco. Aunque la joven no colabora directamente con la cadena, lo hace con un canal propio en Mtmad, que ya es todo un éxito. La hija de Terelu Campos ha organizado una fiesta en 'Oh my club' rodeada de sus seres queridos, entre ellos su madre, su padre y su chico Álvaro Lobo, que amenizará la noche al ritmo de la música.

Pero antes de comenzar la fiesta se ha marcado un Kiko Matamoros y ha contactado en directo con 'Sábado Deluxe' para hablar de un año lleno de cambios. ¡Cuánto ha llovido desde que vimos a Alejandra por primera vez en su 18 cumpleaños! En aquella ocasión tuvo que marcharse, abrumada por la situación y los focos, y ahora es ella misma la que organiza la fiesta y habla con los medios.

Telecinco.es

En este año se ha independizado y ahora vive junto a su chico, Álvaro Lobo, con quien, pese a las especulaciones, de momento no tiene planes de boda: "No me voy a casar todavía", ha asegurado. "Me casaré, pero aún queda mucho", zanjaba.

También ha vivido el varapalo de que su madre recaía en el cáncer de mama sufriendo un nuevo tumor en su otro pecho, algo que ha confesado fue "un palo pero gracias a Dios está bien". En sus propias palabras se notaba el gran cambio que ha dado Alejandra desde entonces hasta hoy, y es que ella misma ha confesado que "una se acostumbra, es lo que toca".

Instagram

Su chico ya ha aprovechado para felicitar a su "pequeña" con una tierna fotografía en la que le dedica unas románticas palabras: "Te amo. Mi pequeña se hace un año más mayor".