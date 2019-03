Antonio Tejado llegaba a 'Sábado Deluxe' dispuesto a responder a todas las polémicas y críticas que ha suscitado su paso por 'GH DÚO'. Sin embargo, lejos de dejarlo todo claro y tranquilizar el ambiente, el sobrino de María del Monte ha abierto una nueva guerrilla con una nueva enemiga, Nuria Marín. La presentadora de 'Cazamariposas' considera a Tejado un "cromañón", y no tuvo reparos en tachar su comportamiento de "machista".



Pero hubo algo que hizo estallar la bomba, y fueron unas palabras de Nuria: "Si pasas de ella, ¿por qué te tocas tu miembro y se lo haces oler a ella?", preguntaba en referencia a su relación con Candela. Y entonces Antonio estalló: "Es una barbaridad lo que me has dicho", y explicaba lo sucedido: "Se me sube el pijama, le pego a Candela un pellizco en la nariz, para que quite el antifaz y me mire. Lo habéis entendido muy mal".

Telecinco.es

Además, la presentadora cree que él y el resto le hicieron la vida imposible a María Jesús Ruiz, y él intentaba dejar claro que "no la marginaba", solo dejó de hablar con ella "porque vi que no era sano para mí". Y quiso zanjar las dudas asegurando que "no hubiera tenido sexo en la casa". A lo que Nuria le respondió: "Pero si le estabas oliendo sus partes…", mientras Antonio se defendía explicando que eso era una broma. Nuria, cansada, preguntó si tenía cara de tonta, y Tejado sin reparos... "Un poco, ahora sí me lo está pareciendo".



"Dime machista ahora a la cara y dime por qué", le pedía Antonio. Ella sacó el tema de ponerle un espejo bajo la falda a María Jesús, algo que considera machista, pero él quiso dejar claro que eso fue una broma de pareja, "era cuando mejor estábamos, ella se rió y me dio una patada en el culo".



Telecinco.es

"No soy machista, estaría bien que te retractaras. Machista no soy. Cada argumento que me das te lo rebato con inteligencia. Que no es machista… no sabes para dónde tirar… Cuando hago lo del espejo es una broma que hago con la persona con la que estoy", aclaraba Tejado.



Pero a Nuria no le sirvieron sus argumentos: "¿Si tuvieras una hija te gustaría que estuviera con un hombre como tú? Hay gente joven que te escucha".

"En un tema de broma entre dos personas… A lo mejor mi manera de hablar no se entiende… reconozco errores, pero no machismo. Ninguna pareja me ha dicho eso. Me he visto y hay cosas que no me han gustado, pero es que ahí estás encerrado. Me ha servido verlo, para fuera no ser intenso. Me veo ridículo acercándome a una persona que no te quiere hablar, estás haciendo el idiota y faltando al respeto a esa persona por no darle el espacio que necesita", zanjaba el ex concursante.