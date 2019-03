María Jesús Ruiz se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la primera edición de 'GH DÚO'. Aunque a su entrada no fue de las más queridas, haberse quedado "sola" en la casa ha ayudado a que la audiencia sienta una especie de compasión con ella y la salven de cada expulsión... O eso creíamos. Cuando pensábamos que se estaba convirtiendo en la nueva Miriam Saavedra, se destapa un bombazo que podría cambiarlo todo. ¿Es realmente la audiencia quien está salvando a María Jesús?

Al parecer, todo está siendo cosa de Gil Silgado (en gran parte, claro, fans, a la modelo, no le faltan). El empresario está dispuesto a todo por darle un nuevo título a la ex Miss España, el de ganadora de 'GH DÚO', y ¿qué está haciendo? ¡Votar sin parar! Y cuando decimos votar, no nos referimos a un par de mensajes como cualquier familiar, y cuando decimos sin parar, decimos SIN PARAR.

Gtres

Según su hija Anabel, su padre tiene una especie de centralita en casa, con ocho o diez teléfonos desde los que salva a María Jesús hasta el límite, es decir, 200 euros cada día por línea (es el máximo permitido). Así lo contaba anoche en 'Sábado Deluxe', dejando a los colaboradores, y a nosotros, completamente boquiabiertos, y es que si te paras a echar cuentas, el pastizal que se ha dejado es de infarto: ¡Casi 50.000 euros en solo un mes!

"Así es imposible echar a esa mujer", declaraba Anabel, y tanto, querida... Y claro, esta información siembra dudas sobre su verdadera relación, porque como bien decía su hija, "por amor al arte no lo va a hacer, y por estar con ella tampoco". ¿Tendrán alguna especie de acuerdo de repartir el premio? ¿Están juntos y nos lo habían ocultado?

Eso sí, hay quien no se lo cree, como es el caso de Julio Ruz: "Lo que le pasa al padre de Anabel es que ahora quiere apuntarse un tanto y cuenta esa milonga".