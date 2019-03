Makoke se ha sentando en el 'Diván de Viva la vida' después de que Alejandro Albalá y Laura Matamoros abriesen sus corazones a la psicóloga del programa y ella no ha sido menos. La expareja de Kiko Matamoros se ha abierto ante Irene López Assor y se ha emocionado al hablar de los momentos claves de su vida. Su padre; sus hijos; su relación, matrimonio y posterior separación de Kiko Matamoros han sido los temas centrales en los que ha girado su entrevista. También, Makoke ha estallado contra Diego Matamoros tras la entrevista en el que el hijo de su exmarido despotrico sobre ella. Makoke reconoció ya en plató que se encontraba tan a gusto con la psicóloga que se ha olvidado de las cámaras.

Motivo por el cual ha comenzado esta experiencia muy emocionada y recordando la infancia que vivió junto a sus padres. Asegura que el de sus padres fue "un amor muy puro", que estaban muy unidos y que lo siguen estando. Describe a una niña con muchos sueños y que no se siente fracasada por no haberlos conseguido, pues siempre ha luchado. Aunque se considera la 'oveja negra de su familia' porque a diferencia de sus hermanas, ella ha sido la única que no ha estudiado. Algo con lo que los colaboradores han discrepado porque creen que ella ha triunfado en su carrera en la televisión.

Telecinco.es

Otro de los temas que han tratado Makoke ha hablado de lo complicada que ha sido su relación con los hijos de Kiko Matamoros. Sobre todo con Laura y Diego, los hijos del colaborador de televisión, con los que más relación ha tenido Makoke. Para Laura solo tiene buenas palabras, dice que le produce ternura y que Laura tiene las puertas de su casa abiertas. Pero en cambio a Diego no le dedica buenas palabras: "Habla desde el odio y el rencor, se ha formado un guión con su vida. Con Laura sí tendría buena relación pero con Diego no. Me da asco, me repugna, es un sinvergüenza".

Makoke también ha hablado de sus 20 años de relación con Kiko Matamoros. Al ver las fotos de su boda con Kiko habla de "traición" y "decepción". Asegura tener la conciencia muy tranquila porque le ha querido mucho pero reconoce que la cosa no ha terminado muy bien. Empezó con mucha pasión su relación, después hubo mucha esperanza pero finalmente acabó fatal. Aunque reconoce que ella sólo ha llorado por Kiko cuando se rompió su relación en el mes de agosto, dice que aunque su relación ha sido muy tormentosa, desde que salió de la casa de 'GH VIP' no ha vuelto a hacerlo... Sobre su última bronca en 'Sábado Deluxe' lo tiene claro: "Estoy muy arrepentida".

Finalmente, Makoke ha dicho que Kiko cree que no va a reaccionar muy bien a este diván, pero que como muchas veces le gusta hacer lo contrario, posiblemente acabe opinando algo bueno.