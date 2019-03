Las Spice Girls han sido siempre un hervidero de rumores y noticias, y más desde que se confirmara su regreso a los escenarios. Desde entonces han sido muchos los rumores que han vuelto a saltar a la palestra como el que relaciona a Geri Hallywell con Mel B, ¡y que ha sido confirmado! La propia Mel B ha declarado a Daily Mail en una entrevista que, efectivamente, hubo algo más que amistad entre ellas durante el tiempo que estuvieron en el grupo que las lanzó a la fama internacional. Años después hemos sabido lo que pasó entre ellas de mano de una de sus protagonistas.

Gtres

Durante el reencuentro que las Spice Girls tuvieron el pasado año volvieron a saltar a la palestra multitud de rumores: problemas, malos rollos, ¡y amores! Y esta última parte ha sido confirmada en esta última semana. La revelación ha llegado desde Mel B, la cantante de 43 años abiertamente bisexual, recientemente divorciada. La estadounidense ha confirmado que mantuvo una noche local con Gery Hallywell. "Me va a odiar por esto porque ahora ella es una mujer elegante que vive en su casa de campo y con su marido. Pero es un hecho. Simplemente sucede y ahora nos reímos de ello, eso es todo", aseguraba la integrante del grupo.

Getty Images

De 1994 al 2000, las Spice Girls fueron la primera girlband con éxito internacional lo que les dio una gran proyección e hizo que pasaran largas jornadas de trabajo y noches de fiesta, y fue en una de estas noches donde ocurrió. "Ojalá cuando a Geri le pregunten eso, y espero que lo haga después de esto, no lo niegue, porque era solo una cosa, una cosa divertida", confesaba la cantante tras haber hecho la revelación. Y es que la confesión ha sido una novedad no solo para la audiencia sino también para las propias integrantes de la banda ya que Melanie C, en el público durante la entrevista aseguró que "esto es nuevo para mi".

Victoria Beckham no participará en la nueva gira Gtres

Lo que sí es cierto es que las declaraciones han sido una bomba que no sabemos cómo habrá caído en casa de Hallywell y ni si esto podría afectar a la relación que actualmente mantienen de amistad pues, de verse afectada,podría también determinar la gira que tienen prevista para su regreso. ¡Esperemos que no!