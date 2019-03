Isa Pantoja no deja de sorprendernos. Esta chica es una auténtica caja de sorpresas y más cuando está enamorada, y parece que su nuevo churri, Asraf Beno, la trae de cabeza. La pareja se conoció cuando ambos entraron en la casa de 'GH Vip'. Allí se convirtieron en los protagonistas de un 'edredoning fantasma' que ellos negaron a su salida y el tiempo se ha encargado de poner las cosas en su lugar. Al final la pareja no ha podido negar lo que siente y han terminado dando rienda suelta a sus sentimientos y... ¡son más pegajosos que una ostra! Su relación promete y mucho, y más cuando parece que cuentan con el beneplácito de la familia Pantoja. La chica está tan enamorada del Míster, que no ha dudado en darle una romántica prueba de amor que ha derretido a su chico.

Instagram

¿Qué ha hecho Isa Pantoja por Asraf que a este se le cae la baba? La chica ha querido demostrarle que lo suyo es 'amor verdadero' y por eso se ha añadido... ¡un nuevo tatuaje en su cuerpo con el nombre de su churri! Se ha hecho en el dorso de la mano y en árabe. ¿No te parece romántico el gesto? A nosotros sí ¡y mucho! Sobre todo porque, aunque no es el primer tatuaje que la hija de la tonadillera lleva en su cuerpo, sí el primero con el nombre explícito de un noviete.

Isa Pantoja lleva tatuado las iniciales de su sobrino Francisquito, el nombre de su hijo Alberto, el de su sobrina Ana; el de Dulce; el signo de igualdad en honor de su amigo Sema, Anuel (un cantante de rap ) en un tobillo... Por Alejandro Albalá se tatuó el 15 en números romanos y 'testa cuore' en un muslo... Pero ahora estrena nombre de novio.

Instagram

Sin embargo, el más llamativo lo lleva en un brazo, es de color rojo y son ¡los labios de la Pantoja! ¿Cómo te quedas? ¡Ojipláticos! Chabelita, entendemos lo de los labios porque madre no hay más que una pero lo de Asraf... Chica, que los novios van y vienen y los tatuajes se quedan 'forever and ever'.