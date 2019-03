Violeta, la joven concursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha explicado en su videoblog de Mtmad cómo fue su infancia. Después de confirmar la visita de su padre a su casa, la ex tronista ha explicado cuál es la relación con su padre: "mi padre será el primero que vea mi casa y por dónde me muevo pero no porque sea al que más quiero", matizaba para, más tarde, confesar que "ha dejado mucho que desear como padre". Y en este sentido ha recordado cosas de su infancia que son duras.

Violeta ha abierto el cajón de los recuerdos en su último videoblog confesando algo que "no me gusta que sepan de mi". Y es que sus padres se divorciaron cuando ella era pequeña y la relación entre ambos no ha sido del todo cordial: "Mi padre ha estado con una mujer muchos años aunque ya estaba con ella antes de romper con mi madre".

Tras el divorcio de sus padres, Violeta decidió quedarse a vivir con su padre para no moverse del pueblo donde la joven ya tenía su vida, pues su madre se mudó junto a su hermana a Valencia capital. "Yo vivía con mi padre pero era como vivir sola porque él hacía su vida y yo hacía lo que me daba la gana", confiesa Violeta destacando que su padre ha dejado mucho que desear "en muchos sentidos". "La suerte que tenía era que mi tía vivía debajo por si pasaba algo", añade la joven a su confesión.

Violeta se emociona al hablar de su madre, a quien considera "toda una campeona" por haber salido adelante después de haber roto el matrimonio con su padre. "Mi padre se ha portado muy mal con mi madre y yo no me he dado cuenta hasta que he sido más mayor", ha declarado la ex tronista quien, sin embargo, ha confesado que esta muy orgullosa de haberse reconciliado con su padre. Tanto es así que padre e hija han pasado dos divertidos días en Madrid descubriendo los rincones de la capital.