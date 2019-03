David Bustamante cumple 37 años y desde 'QMD!' hemos querido homenajearle en un día tan especial para él y sumarnos así a los cientos de mensajes y felicitaciones que el cantante cántabro ha recibido por su 'happy birthday'. Desde sus compañeros en 'La Voz' hasta el mismísimo Raphael han felicitado a 'Busta' a través de las redes sociales. Sí se ha echado en falta la felicitación de Yana Olina, su compañera de 'Bailando con las estrellas', que, en cambio, no se perdió el arranque de su gira 'Héroes', el sábado 22 de marzo en Gijón (Asturias). ¡Aquí va nuestra felicitación recopilando sus mejores momentos!

El cantante nació en San Vicente de la Barquera (Cantabria), el 25 de marzo de 1982. Desde pequeño mostró su interés por la música. Poseía una gran voz pero como no era muy buen estudiante, su padre le repescó para que trabajara en la empresa familiar, dedicada a la construcción. 'Busta' siempre ha presumido con orgullo de sus orígenes en el mundo del ladrillo. "Me bajé del andamio para triunfar", ha declarado en más de una ocasión. Precisamente fue su autenticidad lo que conquistó al público cuando entró en la Academia de 'Operación triunfo' (2001). Tenía poco más de 19 años y no podía imaginarse que su frase se iba a hacer realidad muy pronto.

Discográfica

El mítico concurso de TVE, que ganó Rosa López y Bustamante quedó tercero por detrás de David Bisbal, sería el trampolín que necesitaba para entrar en el mundo de la música y olvidarse definitivamente del andamio. El éxito le llegó a base de trabajar, trabajar y trabajar. Su primer álbum se tituló 'Bustamante' (2002). Diecisiete años después ha publicado su 10 trabajo de estudio, 'Héroes en tiempos de guerra' y es uno de los cantantes más populares de nuestro país.

Durante todo este tiempo su vida personal ha cambiado mucho. Tras varios sonados romances, sentó cabeza cuando conoció a Paula Echevarría, con la que se casó el 22 de julio de 2006 en el Santuario de Covadonga. No sabemos si es por influencia de su ya exmujer o no, pero curiosamente su plato favorito es el cachopo, plato típico de Asturias.

Cortesía: Dreamland

Durante su matrimonio, demostraron que eran la pareja perfecta. Lo tenían todo: eran guapos, estaban súperenamorados, tenían un físico imponente... Vamos, que loquit@s nos trajo en su etapa de entrega al gym. Se volvió 'vigoréxico' y con esa tableta de chocolate... ¡nos 'bustaba' mucho!

Agencias

Y aunque se les rompió el amor de pareja, están volcados en su hija. Por la pequeña Daniella hacen lo que sea, como ya demostraron durante la Primera Comunión de la niña, en junio de 2017. Ese día se mostraron muy unidos pese a estar separados desde abril. Finalmente los malos augurios se confirmaron y tras 12 años de matrimonio, en marzo de 2018 anunciaron su separación definitiva.



Jordi Bardajil

Mientras su ex Paula Echevarría ha rehecho su vida junto al jugador de fútbol Miguel Torres, Bustamante no ha encontrado a su media naranja. Se rumoreó que tuvo un 'affaire', nunca confirmado, con su compañera de 'Bailando con las estrellas', Yana Olina, con la que ganó el 'talent show'. Dijo de ella: "Eres la mejor". E incluso parece que Busta hasta le presentó a su familia pero, al final, la relación no llegó a buen puerto y nuestro 'cántabro' favorito sigue 'soltero y sin compromiso'. Así celebra su 37 cumpleaños. ¡Muchas felicidades David!