BABY ON BOARD 🍼👶🏼💜!! No sabéis las ganas que tenía de contarlo pero me quería esperar a pasar el primer trimestre 😇 Hasta el momento todo ha ido súper bien y la barriga se me va notando cada día un poquito más 🤰🏽! No os podéis imaginar la sensación que sentí al ver que una vida se movía dentro de mi, ver sus piececitos, sus manitas, sus piernas cruzadas... no quería dejar de mirarlo 😍, de verdad que es una sensación única. La próxima vez que lo vea será para saber si es niño o niña 🤭 ¡qué ganas! Os iré contando toda mi experiencia por aquí...🤗