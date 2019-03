El pasado lunes, 25 de marzo, Amaia Salamanca y Javier Rey visitaron ‘El Hormiguero’ para promocionar su nuevo largometraje, ‘¿Qué te juegas?’, una comedia dirigida por Inés León que llegará a los cines el próximo viernes. Y parece que la actriz se divirtió de lo lindo, pero lo que no tenemos tan claro es que Pablo Motos se lo pasara tan bien como ella… Y es que el ‘momentazo’ de la noche lo protagonizó Salamanca cuando utilizó al presentador como conejillo de indias para demostrar la habilidad que había aprendido durante el rodaje. En la ficción, la actriz da vida a Daniela Allende-Salazar, una mujer “casada con su trabajo y que no tiene tiempo para lo personal”.

Motos, que tenía ganas de ‘guerra’, dio un nuevo dato sobre el personaje. "Cuando se le acerca alguien, le hace una llave a la mínima", señaló. "¿Me puedes hacer una llave a mí? Flojita”, bromeó. Salamanca recogió el guante y, entre risas, confesó que no sabía si se acordaría de la llave de kárate. Por su parte, Rey advirtió al valenciano que no era consciente de lo que acababa de pedirle a su compañera, lamentándose de que, durante el rodaje, tuviera que rodar la escena en más de veinte ocasiones. “Luego me dices si duele o no”, apuntó.

"Amaia, estamos en la tele, no me mates", suplicó el maestro de ceremonias, que parecía ya no estar tan contento con su propuesta. Tras hacer la demostración dos veces, una a cámara lenta y la otra a una velocidad normal, Motos se rindió. "Creo que no me ha salido bien, ¿puedo repetir?", expuso Amaia, que parecía tener ganas de acabar con el presentador. Tras negarse, Motos confesó: "Pues pegas muy fuerte para ser… una actriz. Me has dejado baldado". ¡Eso te pasa por meterte con una mujer de armas tomar!

Acto seguido, la artista explicó cómo rodaron las escenas. "Teníamos un especialista para que lo hiciera bien, no hiciera daño a la otra persona...", señaló. Algo con lo que no estaba para nada de acuerdo el maestro de ceremonias. “Eso no es cierto, me has hecho muchísimo daño. Me duele la muñeca, el brazo, el hombro... ", se lamentó. "Eso es porque eres hombre", replicó Amaia.

Aparte de por sus habilidades de autodefensa, Amaia Salamanca llamó la atención por su cuidado pero al mismo tiempo informal look. Gracias a unos pantalones de vestir altos de corte tobillero, combinados con una camiseta básica con mensaje en el mismo tono beige y unos salones de tacón de aguja, la actriz se marcó una combinación perfecta para todas aquellas que quieran ir casual sin perder un cierto aire sofisticado. ¡Lo que viene siendo ‘arreglá pero informal’! Para rematar, sacó a relucir su lado más hípster con unas llamativas gafas de montura retro que le deban un rollo muy intelectual.

De hecho, Pablo Motos también reparó en el cambio de look de su invitada. "¿Dirías que te cambia un poco la actitud cuando eres rubia? ¿Cuándo te tiñes de rubio te sientes de otra forma o no?", le preguntó. “Me gusta mucho cambiar de look. Y cuando lo hago cambio de actitud porque me gusta el hecho de cambiar”, contestó Salamanca.