Alejandra Rubio contesta, sin pelos en la lengua, a las preguntas más incómodas que le hacen sus seguidores. En una nueva entrega de 'Black Sheep', su vlog en Mtmad, la hija de Terelu Campos ha decidido contestar a las dudas que todos los días recibe a través de su Instagram y algunas cuestiones son bastante indiscretas. '¿En el sexo te consideras activas?' '¿Qué le dirías a quien te dice 'ponte a trabajar y deja de vivir del cuento'?' son algunas de las preguntas a las que se ha enfrentado y no se ha dejado nada en el tintero. "Cuando era pequeña sí, recuerdo que me llamaban 'Terulita' y es una palabra que no soporto. Ahora ya lo llevo fenomenal, antes fatal" contesta a la pregunta de si alguna vez ha querido que su familia no fuera popular.

Alejandra explica que, la parte que más le gusta de su cuerpo, son sus ojos y, la que menos, su nariz. Además, afirma que sus placeres culpables son la Nocilla "todos los días, 20 veces, me paso 8 pueblos pero me lo puedo permitir" y el otro es fumar "no está bien pero algún día lo dejaré" dijo.

Alejandra confiesa quiénes son sus mejores amigos: "La persona con la que paso más tiempo es con Aless Gibaja, es una persona imprescindible en mi vida y le tengo que ver todos los días aparte de amigas mías de toda la vida como mi amiga María o mi amiga Sonsoles". Además, la hija de Terelu aclara a quién le gustaría pedirle perdón.

Ante la pregunta de "Cuéntanos una discusión de la que arrepientes. ¿A quién pedirías perdón?", la nieta de María Teresa Campos contesta con claridad. "Me arrepiento de muchas cosas porque yo suelto veneno por la boca cuando me enfado, se me va el cable y suelto lo primero que se me pasa. Una persona a la que le hice mucho daño así por la cara porque se me cruzó el cable y muchos me habéis preguntado por qué ya no sois amigas. Sí somos amigas pero ya no esa unión porque ya no puede ser porque somos muy diferentes es con Anita". Alejandra se refiere a Anita Matamoros cuyo distanciamiento hizo correr ríos de tinta.

La hija de Terelu cuenta qué ocurrió con la hija de Kiko Matamoros y Makoke. "Nos enfadamos. Ella me invitó a su cumpleaños y yo estaba en Málaga y porque la gente me comía la cabeza básicamente y porque escuché a gente que no tenía que escuchar le dije que no iba y obviamente a ella le sentó muy mal porque hemos sido como hermanas toda la vida y entonces a mí se me fue la perola y le solté cosas que no tenía por qué decirle. A partir de ahí, nuestra relación se enfrió muchísimo y, a día de hoy, nos queremos muchísimo, yo adoro a Anita, todo el mundo lo sabe pero no tenemos esa relación tan estrecha. Que me arrepiento muchísimo, de verdad. muchísimo, pero las cosas pasan y no se puede hacer nada" afirma.



Alejandra se considera una influencer y activa en el sexo y le gustaría ser menos impulsiva. Además, considera que Álvaro Lobo es el hombre de su vida. "Yo creo que sí, espero que sí soy muy joven pero por como él me cuida y me trata creo que lo es" cuenta.