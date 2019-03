Está claro que no les interesaba absolutamente nada lo que pasara en la pista de baloncesto. De ahí que Alec Baldwin y su chica, la profesora de yoga Hilaria Thomas se sentaran en primera fila y no vieran ni una canasta. Ellos estaban tan liados contándose los pequeños problemillas domésticos que ni se percataron que la acción estaba en la cancha. ¿Para qué pagarían las entradas? Con lo que cuestan… Pero podemos perdonarles. La pareja tiene cuatro hijos: Carmen Gabriela, de cinco años, Rafael, de tres, Leonardo Ángel, de dos y Romeo que nació el pasado mes de mayo. Seguro que con este panorama en casa no tienen ni un minuto para ellos y aprovechan cualquier ratito… No han sido los únicos a los que esta semana hemos pillado en un momento ¡tierra trágame! Atención a Christina Hendricks, Jake Gyllenhaal, Jennifer Morrison o Beatriz y Margarita María de Borbón-Parma.

Christina Hendricks

Getty

Sin stock de ‘peletes’ (esperemos que sintéticos...) ha dejado la actriz Christina Hendricks a todos los grandes almacenes de Estados Unidos. ¡Madre mía, qué pintas! No le falta de nada…

Jake Gyllenhaal

Agencia

¿Qué le pasa a Jake Gyllenhaal? a) está triste, b) el jersey que lleva le produce picores o, c) se ha dado cuenta de que en la vida real no puede lanzar telas de araña.

Jennifer Morrison

Agencia

A la actriz de ‘Once Upon a Time’ Jennifer Morrison se le quedó esta cara cuando acudió a su último estreno. ¿Tan mala le pareció la película? Ya podía actuar un poco...



Princesa Beatriz y Margarita María de Borbón-Parma

Agencia

A grito ‘pelao’ acabaron la princesa Beatriz y Margarita María de Borbón-Parma en el concurso hípico de saltos de Ámsterdam. Eso es animar a alguien y lo demás, tonterías.