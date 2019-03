Hiba Abouk es embajadora de Bvlgari. Por ello fue una de las invitadas estrella al nuevo espacio que tiene la firma de joyas en El Corte Inglés del Paseo de la Castellana de Madrid, donde además se celebraba el 20º aniversario de la creación de su anillo icónico, inspirado en el Coliseo de Roma. Hiba Abouk, que estaba guapísima con un conjunto de Louis Vuitton y, por supuesto, joyas de Bvlgari, nos sorprendió gratamente con su cambio radical de look: se ha cortado su melena y ahora luce una favorecedora melenita, por encima del hombro. También nos confesó que estaba muy enamorada del futbolista Achraf Hakimi, una relación que, pese a la distancia, marcha de maravilla. Para prueba, la sonrisa de la actriz cuando habla de su amorcito...

Hiba Abouk eligió un conjunto de Louis Vuitton y joyas de Bvlgari. Ana Ruiz

¿Cómo te gustan las joyas?

Soy una fiel defensora del oro amarillo.

¿Te gusta invertir en joyas?

Sí, pero también me gusta que me regalen. A nadie le amarga un dulce.

¿Cuál es la última joya que te han regalado?

Un anillo, pero no es de compromiso. No penséis mal, que os conozco.

¿A qué se debe el cambio de look?

En realidad no es por ningún papel. Es por una amiga, Rocío Rafael, que está muy malita. Por solidaridad. Ella tiene un melenón y no se atreve todavía a cortárselo. Por eso, me lo he cortado yo primero.

Ana Ruiz

¿Y serías capaz de cortarte el pelo por exigencias del guión?

Sí, si fuera por un papel no dudaría en raparme.

¿Sigues viviendo en París?

Ahora estoy más en Madrid, pero sigo yendo mucho.

¿Qué tal estás con tu chico? Porque él ni está en París ni en Madrid, vive en Alemania.

La verdad es que viajo mucho para verlo.

¿Qué destacas de Achraf?

Sinceramente es que no me puedo quedar con nada en especial. Me quedo con todo de Achraf.

¿Podría venir a Madrid a jugar?

Pues no lo sé. Quiero que sea feliz.

¿Te irías a vivir a Alemania?

Tanto como eso no lo sé, porque se me complica mucho.

Sergio R Moreno

¿Hay planes de futuro?

Claro. Nuestra relación está consolidada. Siempre he sido discreta con mi vida personal y si os lo cuento es porque estoy muy feliz.

¿La distancia no se lleva mal?

No, porque nos apañamos muy bien y no pasan muchos días sin vernos.

Se ha hablado mucho de la afición del fútbol, que se ha puesto en contra de Alba Carrillo por su "no relación" con Courtois. ¿Entiendes que acusen a una mujer de los malos resultados de un hombre?

La verdad es que no, que acusen a una persona por lo que hace mal otra... De todas formas, no estoy al tanto de la vida de Alba Carrillo.

Una relación a distancia

Agencias

Hiba Abouk y Achraf Hakimi empezaron a salir el verano pasado. Es una relación a distancia, ya que ella reside en Madrid y él juega al fútbol en el equipo de fútbol alemán Borussia Dortmund. Según dice la actriz, se ven más de lo que nos creemos, y de momento ella no tiene planes de irse a vivir a Alemania y la distancia no es un problema. Tampoco es problema la diferencia de edad: Hiba tiene 32 años y el futbolista de origen marroquí tiene doce años menos. "Siempre he sido discreta en mi vida privada, pero no me importa compartir que estoy feliz con mi pareja", presume ella de su relación.

Nuevo 'look'

María José Rasero

Rocío Rafael, una gran amiga suya, está enferma y la actriz se ha cortado el pelo por solidaridad: "Ella tiene un melenón y todavía no se atreve a cortárselo. Por eso me lo he cortado yo primero".