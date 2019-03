View this post on Instagram

No soy muy fan de las #challenges pero esta me parece inofensiva. Foto 1, Santa Barbara, CA. 32años, 93kg Foto 2, Guadalajara, Spain, 42, 83kg No volvería a ese día ni loco! I’m not very fan of the challenges but I find this one harmless. I wouldn’t go back to that day, ever! . . . . . . . . . . . . . . . #10yearschallenge #40 #backinthedays #enaquellostiempos #selfie #selfies #nofilter #nofilters #sinfiltros #santabarbara #guadalajara #usa #spain