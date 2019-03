Viendo las últimas imágenes de Candela Acevedo en su Instagram, nada hacia presagiar lo que pasaría horas después. La exconcursante de 'GH DÚO' se ponía en manos de sus peluqueros de siempre, en Sevilla, para pasar por 'chapa y pintura'. Se la veía de lo más contenta, sonriente y feliz por el resultado. Pero al salir de la peluquería, no se fue de fiesta para estrenar su nuevo look. La ex de Antonio Tejado se fue directa al hospital.

Según han anunciado en exclusiva en 'El programa de AR', Candela ha tenido que ser intervenida por una fuerte infección en la boca. La enfermera se sometió hace unos días a una operación estética de aumento de pecho y eso ha provocado una bajada generalizada de sus defensas, que le ha provocado una grave infección por la que ha sido intervenida en un hospital de la capital hispalense.

La ex de Antonio Tejado ingresó pasadas las 23:30 h de la noche del 25 de marzo y ha sido intervenida a primera hora de este 26 de marzo. Horas antes, sobre las 19.30 h, Candela habló con la redacción de 'El programa de AR' sobre la entrevista de Antonio Tejado en el 'Deluxe'.

Candela, hace unos días, horas antes de pasar por quirófano. Telecinco

Sobre las declaraciones de su ex, en las que decía que nunca la había sido infiel, la enfermera declaró: "Ya no sé ni cuando dice la verdad, es muy fácil decir que no ha hecho nada".

Y mientras Candela está ingresada, parece que Antonio Tejado e Ylenia Padilla están cada vez más unidos. Tanto, que la de Benidorm ha viajado a Sevilla con el sobrino de María del Monte para pasar unos días en casa de él. Sobre esto Candela afirma: "Yo creo que sí, que hay un poco de 'toko toko'. Antonio no tiene prototipo y a la misma vez tiene una infinidad de prototipos".