¡El esperado regreso de las Spice Girls pende de un hilo! Después de meses de noticias ante la inminente vuelta a los escenarios de la aclamada girl band (eso sí, sin Victoria Beckham), Mel B ha originado un cisma interno de tres pares de narices. Desde su estratosférico salto a la fama a mediados de los noventa, un sinfín de rumores han sobrevolado a las cinco ‘chicas picantes’: enemistades, excesos, peleas, escarceos amorosos… Vamos, lo típico entre los miembros de una banda de fama mundial. Sin embargo, ahora ha sido la propia Melanie Brown, abiertamente bisexual, la que ha confirmado uno de esos rumores, ¡provocando un enfado descomunal de Geri Halliwell!

Gtres

Y es que, según la propia ‘Scary Spice’, habría tenido algo más que una entrañable amistad con su compañera de grupo. "Me va a matar por esto porque ahora es una mujer elegante que vive en una casa de campo con su marido, pero es un hecho. Es algo que simplemente pasó, nos lo pasamos bien y ahí quedó la cosa", aseguraba Mel B en una reciente entrevista en el programa Lige stories de la ITV cuando le preguntaron sobre el supuesto flirteo con Halliwell. "Venga va éramos mejores amigas, ¿nunca lo has hecho? La verdad es que Geri tenía unas buenas tetas…”, le dijo al presentador Piers Morgan. "Me van a matar tanto ella como su marido... pero solo espero que cuando le preguntéis a ella no lo niegue porque simplemente fue algo divertido que hicimos juntas".

Tras la gran polvareda que se ha generado, lejos de recular, la artista estadounidense se ha defendido de las críticas explicando que aquello fue flor de un día. "Realmente no admití nada... acabo de admitir que tuvimos algo en el pasado, pero eso es todo. ¡Solo ocurrió una noche!", declaró al día siguiente a su paso por el programa radiofónico ‘Breakfast With Grant, Ed & Ash’.

Gtres

¿Y cómo se ha tomado esta revelación Geri? Pues parece que no está muy contenta… Según fuentes cercanas a la ‘chica picante’, Halliwell ha negado que tuviera cualquier tipo de relación amorosa o sexual con su compañera, acusándola de querer montar a su costa una estrategia de marketing para vender más ejemplares de su último libro, ‘Brutally Honest’. "No es algo bueno hacer tales declaraciones, aunque tengas un libro que promocionar. No pasó nunca nada. Todos conocemos a Mel B y cómo adora un titular. Esto sería divertido hace 15 o 20 años, pero ahora es algo exagerado y no es divertido”, indican las fuentes consultadas.

Según el diario The Sun, después de su metedura de pata, Mel B llamó a Geri para contarle lo que había pasado y disculparse. "Las chicas saben que a Mel le cuesta mantener la boca cerrada. Mel C, que estaba entre el público, estaba horrorizada cuando empezó a contar la historia", señala un confidente al tabloide británico. "El inicio de la gira está previsto para dentro de dos meses y no quieren que nada lo eche a perder, pero existe miedo de verdad entre ellas de que esto pueda enfadar al marido de Geri y se creen problemas para que siga adelante". Halliwell está casada desde 2015 con Christian Horner, un magnate de la Fórmula 1 al que no le haría mucha gracia el pasado musical de su esposa. Por ello, ahora podría peligrar la nueva gira que el grupo realizará en 2019, por la que cada una de ellas se embolsará más de 2,5 millones de euros.