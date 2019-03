Rosa López ha sido una de las famosas que no se ha perdido el estreno de la película '¿Qué te juegas?', protagonizada por Amaia Salamanca, Javier Rey y Leticia Dolera, en Madrid. Antes de que la cantante pasase al visionado de la película, tuvimos tiempo de hablar con ella y sus declaraciones no dejarán indiferente a nadie. La ganadora de 'OT 1' confesó que ha sido tentada para participar en el reality 'Supervivientes' (Telecinco), cuya nueva edición comenzará en unas semanas, pero, aunque se lo ha estado planteando "seriamente" durante varios días, finalmente se ha negado por varios motivos.

La cantante, que está volcada en el lanzamiento de su nuevo single –que ella misma produce–, cree que a su madre no le haría mucha gracia que participase en un concurso de este tipo. Rosa reconoce que participar en 'Supervivientes' sería una experiencia que le "fliparía mucho", pero hay otras razones de peso por las que no se ve entre palmeras y cocoteros (y no, no es la falta de comida). Si quieres saberlo, dale al play, y escúchala... ¡Te sorprenderá! También tiene una propuesta, alternativa, para los creadores del formato.

Pero 'Supervivientes' no es el único reality que ha querido contar con la presencia de la cantante. Rosa también recibió la llamada de 'MasterChef' y a diferencia del anterior, en el talent culinario tiene claro que no participaría. Sus argumentos te permitirán conocer una faceta totalmente desconocida de la artista... ¿sabías que no come carne ni pescado?