Demostrando la gran amistad que les une, Paz Padilla no ha querido perderse la presentación del último disco de Bertín Osborne. La presentadora y actriz ha hablado del estado de salud de su compañero Jorge Javier Vázquez: "Por lo visto está bien, descansando y es que ha tenido mucha suerte, estamos muy felices de que todo se haya quedado en un susto". Además, no ha dejado pasar la oportunidad de hablar de la boda de Belén Esteban, que ya hasta tiene listas sus invitaciones de boda, que asegura las entregará en pleno directo de 'Sálvame'.

Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención de sus seguidores y los medios son las ganas que ha mostrado la presentadora de ampliar la familia, lamentando su suerte por no haber tenido más hijos. "Me encantaría tener un bebé, o adoptarlo", ha confesado. "Me hubiera encantado tener 7 u 8, qué mala suerte he tenido...", añadía la presentadora, "estoy acostumbrada a estar rodeada de gente". Pero, ¿por qué no ha tenido una familia numerosa? Ella misma ha contado el motivo, y tiene que ver con sus parejas... ¡Dale al play!

Gtres

El apoyo que, sin duda, no le falta y menos si se trata de dar la bienvenida a un nuevo miembro en la familia, es el de su hija Anna Ferrer, con quien está más que unida. Ambas se mostraron emocionadas, hace unas semanas, al recibir un premio en la misma gala. Paz Padilla vivió una noche muy especial, y es que tanto ella como su hija, Anna, recibieron uno de los premios `Poder de Género´.

Entre ambas existe una relación idílica y así lo dejaron ver durante toda la noche, en la que Paz mostraba, orgullosa, el premio de su hija. Y ella no duda en acompañarla en cada nuevo proyecto o aventura a la que se lance su madre.