Asraf Beno muestra las secuelas de la pelea que tuvo en una discoteca

Asraf Beno ha hecho su primera aparición pública en un plató de televisión tras haberse visto envuelto en una pelea por la que tuvo que ser atendido de urgencias al acabar con una gran brecha en la frente. Todo sucedió cuando, hace unos días, a eso de las 5:30 de la madrugada, el modelo y la hija de Isabel Pantoja se encontraban bailando en una discoteca de Madrid y tuvieron lugar "una serie de circunstancias", que hicieron que Asraf se viera envuelto en una pelea de la que resultó herido. Aunque no es la primera vez que le vemos tras el altercado. El modelo fue grabado mientras volvía a casa tras visitar al médico. Igual que en plató, Asraf llevaba una gorra para impedir que se viese la herida.

Esta visita a un plató ha sido en 'Ya es mediodía', donde ha contado lo mal que lo está pasando. Tras confesar que ha estado "encerrado" en su casa varios días, confiesa que está mejor y que Isa no se ha separado de él en ningún momento. Tanto es así, que para mostrarle su apoyo, se ha tatuado su nombre en la mano. "He tenido un bajón muy grande. No sólo por la agresión sino porque, encima, estaba en casa viendo las cosas que se estaban diciendo por la televisión y que no eran ciertas", ha dicho.

Telecinco

Asraf se ha maquillado para tapar la cicatriz, pero Isabel Rábago ha dicho que "impresiona mucho". En cuanto a la recuperación, cuenta que tras ir al cirujano, le ha explicado que tienen que vigilar cómo va evolucionando. Además, por el momento, no puede tomar el Sol, y siempre que salga a la calle tiene que llevar protección 50 "y aloe vera para la cicatriz".

Telecinco

El modelo está pasando por su peor momento ya que esta cicatriz le está dando muchos problemas. "Soy modelo y he perdido muchos trabajos por eso", explicaba a Sonsoles Ónega y al resto de colaboradores. Para esta primera vez en un plató tras la agresión, Asraf se ha cambiado el 'look' y se ha pasado la plancha para alisar su pelo. Creemos que la intención ha sido alisarse el flequillo para tapar la dichosa cicatriz, aunque lo cierto es que le queda bien.

El novio de Chabelita también ha tenido que hacer frente a las palabras de su cuñado, Kiko Rivera, sobre él en 'GH DÚO'. El dj contó a sus compañeros cómo le conoció: “Pasamos la Nochebuena con la familia de Irene y la Nochevieja con la mía. Vinieron los amigos de mi hermana al campo y ahí es donde conocimos a Asraf y a su hermano".

Aunque lo cierto es que Kiko no confía mucho en esta relación... Tal y como decía dentro de la casa: “A ver si dura hasta las navidades que viene…”. Tendremos que esperar que pasen los meses para ver si este novio le dura a Isa o no.