Miriam Saavedra lo tiene claro sobre la participación de María Jesús Ruiz en el concurso 'DH DÚO'. "No me siento nada identificada, ni con el concurso de María Jesús (Ruiz) ni con la palabra víctima". Así de tajante ha sido Miriam Saavedra en su última entrada en el videoblog de 'La Princesa Inca'. Y es que varios colaboradores de Telecinco han asegurado que entre la estrategia de María Jesús y la de la ex de Carlos Lozano en su edición había más de una similitud. "Hay muchos que utilizan el victimismo para su beneficio, y hay muchos otros que de verdad lo han sufrido", ha declarado la ganadora de 'GH VIP 6', haciendo ver que ella se encuentra en el segundo grupo de personas.

Mtmad

Con un tono intimista y casi susurrando, Miriam ha dedicado su última entrada a deshacerse de la etiqueta de 'víctima' que se le impuso por muchos durante su edición. "El victimismo no es una cualidad que me guste, es algo que me espanta, me horroriza. Si ustedes buscan realmente lo que significa verán que no querrán ser ni siquiera algo parecido", explicaba, ratificándose en que "no lo fui ayer, ni hoy ni lo seré jamás".

Para ella, el concurso que ha hecho Ruiz no tiene "ni punto de comparación" con el que ella hizo en la edición anterior. "María Jesús entró como una concursante más. Yo entré juzgada, y eso hizo que mis compañeros, de una u otra manera, tuvieran una versión diferente de mi", ha asegurado. Así, ha destacado la necesidad de dejar a un lado todas las circunstancias que rodean su vida en el exterior: "No se las puede juzgar por cosas de fuera. Sus ex, sus movidas, dejemoslas a un lado, ella está concursando".

Además, ha dejado un recado a Antonio, con quien Maria Jesús llegó a tener algún momento de cariño y pasión dentro de la casa. En su blog Miriam ha dejado notar que esta relación no le gustó del todo y ha calificado al periodista de 'Gusanillo' Tejado, asegurando que "la audiencia ya fue justa" con su expulsión.

Telecinco

"No es justo que algunos intenten comparar mi concurso con otro", ha lamentado, algo que ha reiterado en varias ocasiones pues "es algo que necesitaba aclarar". Desde su punto de vista, María Jesús ha tenido un gran problema en el interior de la casa y es que ha tenido varios conflictos que "no ha sabido gestionar", aunque por ahora ha asegurado que le está gustando lo que ha visto de la ex de Julio Ruz dentro de la Casa.

Miriam ha hecho honor a su mote de 'princesa' y ha defendido su concurso dejando varios recados a sus ex compañeros de Casa: "alcé la quijada, te miré a los ojos y defendí lo que consideré que era justo. No te humillé. Yo tengo los ovarios suficientes para decirte, no sé, que eres una persona tóxica, porque lo eres y tengo motivos", aseguraba la venezolana sobre su situación durante el concurso.