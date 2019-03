Gustavo González explicaba, esta semana en 'Sálvame', que Rocío Carrasco no habría perdido la esperanza de recuperar “en algún momento” la relación con sus hijos y ha asegurado: “Rocío Carrasco está esperando a que no estén bajo la influencia del padre”. Unas palabras de las que el resto de colaboradores han dudado, y si alguien podía aclarar la situación era Terelu Campos, que aunque al principio no quiso entrar mucho en el asunto, acabó pronunciándose abiertamente y expresó su preocupación por Rocío Carrasco, una gran amiga suya y de su familia.

Desde que Rocío Carrasco perdiera la batalla judicial ante Antonio David, parece que no atraviesa su mejor momento. La colaboradora de Telecinco ha asegurado que su amiga no se está dejando llevar por el “odio”: "Es la justicia, no tiene que ver con el odio". “Mi posición es muy complicada… ¿yo quién soy para decirle a nadie lo que tiene que hacer?”, ha declarado Terelu. La colaboradora ha asegurado que Rocío “sufre” con esto y ha confesado: "No he visto nunca a Rocío Carrasco tan mal como en este último año".

“Es fácil desde nuestra postura porque lo vemos con una distancia emocional que ella no tiene. No nos podemos olvidar que durante años Rocío Carrasco ha sufrido públicamente lo que hayan querido decir y también existían hijos”, intentaba zanjar Terelu. “El problema es que ese sentimiento de justicia de Rocío Carrasco respecto a Antonio David repercute en la relación de ella con los hijos que tienen en común. Todo está tan mezclado que me parece tan complicado…”, reflexionaba Gema.

“A lo largo de estos meses y de estos tiempos habéis visto a Rocío y os habéis manifestado de cómo la habéis visto físicamente. Yo creo que no he visto a Rocío tan mal como la he visto en el último año”, dijo Terelu Campos sobre su amiga.

Las Campos, un gran apoyo para Rocío Carrasco

La hija de Rocío Jurado siempre ha tenido a la familia Campos como un gran apoyo, así lo demostró las pasadas navidades cuando, tras un año complicado, ella y su marido, Fidel Albiac, pasaron la Nochevieja en casa de la presentadora María Teresa Campos, donde disfrutaron de velada y una cena a la que también, por supuesto, acudió Terelu.