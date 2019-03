Carlota Corredera se ha convertido en una madrina de excepción del último evento inspirador y feminista organizado por la Fundación Inspiring Girls, que trata de aumentar la autoestima y la ambición profesional de las niñas en edad escolar, algo que la presentadora ha confesado tener muy presente en la educación de sus hijas. "Lo que necesitamos es que las niñas tengan referentes, no quieren ser científicas porque no conocen ninguna", confiesa. "Quiero que mi hija no tenga límites, que sea libre para que sea lo que quiera ser".

En el evento no ha dudado en hablar de su experiencia con las dietas, los cambios en su cuerpo y la actitud que ha tomado al respecto: "La operación biquini es una estafa, tiene que ser todo el año", ha declarado. "Hay momentos en los que estás más motivado, otros menos. En mi caso es verdad que tuve el tema de salud del quiste, ahí tuve un recolocamiento de las prioridades de la vida, tuve efectos colaterales de la operación, pero es verdad que la operación biquini no acaba nunca".

Gtres

"No es que sea una pesadilla, cada uno tiene que asumirse. Hay gente que come de todo y no engorda y gente que comemos aire y engordamos. Lo único que puedes hacer es comprometerte contigo misma y decir 'tengo que cuidarme, tengo que comer bien y tengo que ser feliz comiendo bien'. Tienes que aprender a comer bien, a disfrutar de la comida, pegarte tus caprichos de vez en cuando, de lunes a viernes cuando estás en un peso saludable cuídate a raja tabla y en fin de semana permítete algún capricho", asegura. Y todo esto, ¿para estar en forma para la boda de Belén Esteban? Pues lo cierto es que no... "Yo, desde luego, no voy a hacer nada especial, espero estar como ahora o incluso un poco mejor si puedo pero no por nada, al final todo es cuestión de seguridad. Yo me encuentro a gusto en mi piel ahora y lo que quiero es mantenerlo. El día de la boda eso va a ser... ¡ríete tú de la pasarela Cibeles!".



