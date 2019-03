Estamos haciendo la croqueta, al más puro estilo Mila Ximénez. ¿Os imagináis a los colaboradores de 'Sálvame' siendo protagonistas de su propio 'reality'? Pues dejad de imaginad tanto porque más pronto que tarde se hará realidad. Y nosotr@s estamos frotándonos las manos. Obviamente, Mediaset sabe perfectamente que los 'realities' son su caballo ganador en Telecinco. Prueba de ello son las últimas ediciones de 'Supervivientes' o el brutal éxito que está teniendo 'GH DÚO'. Está claro que los rostros conocidos enganchan más a la audiencia ya que recordemos que el último 'GH' de anónimos no tuvo la audiencia que se esperaba, por lo que la cadena de Fuencarral apostó por el mismo programa pero con famosos.

Tal y como informa El Confi TV, Telecinco está preparando este formato para los mismísimos colaboradores de 'Sálvame'. Su intención es emitir esta nueva versión en el hueco que quedaría libre entre el final de 'GH DÚO' y el inicio de la nueva edición del 'reality' de Honduras.

Telecinco

Pero, ¿cuál sería su duración? Según sabemos, y para nuestro pesar, este encierro de 'Sálvame' no duraría tanto tiempo como su antecesor, sino que sería tan solo un fin de semana. Lo que sí tendría en común con el resto de 'Grandes Hermanos' sería la ubicación: la casa de Guadalix de la Sierra. En esta casa tendrían que convivir los colaboradores con lo que eso conllevaría...

Por conflictos entre ellos no será. Imaginad una convivencia entre Kiko Matamoros, Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Mila Ximénez, Kiko Hernández, Anabel Pantoja y Rafa Mora... ¡Saltarían las chispas! Aunque por el momento, no se han desvelado los nombres de los colaboradores que participarían. No obstante, entre quien entre, los rifirrafes están asegurados. Tampoco sabemos quién será el encargado de presentar este ¡boom! televisivo. Podrían ser Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla o Carlota Corredera, o incluso los tres a la vez.

Telecinco

Hemos de recordar que entre los colaboradores hay una parte que ya sabe lo que es participar en un concurso de este tipo. Véase Kiko Hernández, Anabel Pantoja, Mila Ximénez, Raquel Bollo o la mismísima 'princesa del pueblo'. Además, con este show, Chelo se pondría a prueba para su próxima aventura en Honduras.

Además, no sería la primera vez que nominarían, ya que han jugado en directo a 'GH'. Fueron Lydia Lozano, Mila Ximénez, Belén Rodríguez, Gema López, Laura Fa, Belén Esteban y Antonio Montero quienes tuvieron que nominar al más puro estilo del concurso repartiendo 1, 2 y 3 puntos a sus compañeros, cada uno su correspondiente razón.