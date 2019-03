Es modelo, ex mejor amiga de Kylie Jenner y amante de Tristan Thompson, ex de Khloé Kardashian, que no pudo evitar estallar contra ella. Está claro que Jordyn Woods no es la primera persona en la que las Kardashian piensan invitar cuando montan una de sus famosas fiestas con la flor y nata de las celebrities estadounidenses. La joven se ha convertido en noticia por ser uno de los motivos de las disputas de las hermanas y, ahora, por un radical cambio de look con el que ha dejado de lado su corte de pelo bob.

En las revistas la conocemos con una imagen muy recatada, con un pelo corto al más puro estilo bob, morena y sin grandes extravagancias en su imagen, sin embargo la última vez que la hemos visto, ha sido para todo lo contrario. La modelo ha lucido un look con el que ha sorprendido a todo al tratarse de un cambio radical: una larga melena de color rubio platino con la que cubría hasta su pecho, dejando a todos con la boca abierta y recordando mucho a sus 'enemigas' las Kardashian, pues en muchas ocasiones el platino ha sido el color elegido por las hermanas.

De hecho, la última ocasión en la que se la vio junto a su ex mejor amiga, Kylie Jenner, ella lucía una melena muy similar a la que ahora tiene Jordyn Woods.

Gtres

¿Acaso ha acudido Woods a la misma peluquería que las famosas hermanas? ¡Nada de eso! El cambio de look de Jordyn era extravagante y radical, sí, pero no definitivo. Se trataba únicamente de una peluca de la marca experta The Frontal Sleyer que ella misma etiquetaba en una de sus publicaciones dando a entender que ha recurrido a este recurso para sorprender a sus seguidores, ¡y vaya si lo ha conseguido! Su nueva imagen ha impactado a todos los que la conocen, entre ellos varias influencer de Instagram que han destacado lo bien que la sienta este cambio de look, ¿se atreverá a dejarse crecer el pelo para lucir una verdadera melena rubia platino?