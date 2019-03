Joaquín Prat no tiene pelos en la lengua, ni vergüenza, eso ya ha quedado demostrado en varias ocasiones... El co presentador de 'El programa de Ana Rosa' no duda en lanzarse a la piscina y hasta hacer apuestas cada vez que se le presta ocasión, como cuándo prometió (y cumplió) raparse en directo tras conocer las pruebas de ADN que confirmaban que Pilar Abel no era hija de Salvador Dalí. Ahora ha vuelto a hacerlo, no raparse, si no dejar la vergüenza en casa y hacer una sorprendente confesión.

Ana Rosa ha sorprendido a sus colaboradores del programa repartiendo calcetines con las caras de los líderes políticos del país. Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado y Pedro Sánchez, pero no ha habido para todos. Joaquín Prat ha sido uno de los que se han quedado sin calcetines... ¿Y cómo se lo ha tomado? Pues lejos de entristecerse, ha confesado: "¡Si yo no llevo ni calzoncillos!"

Telecinco.es

Un comentario que ha hecho reír y ha sorprendido a sus compañeros a partes iguales, incluida la propia Ana Rosa, que no sabía si tomárselo en serio o en broma.

Hace solo unos meses se atrevía a hablar públicamente sobre la cirugía capilar a la que se sometió para acabar con uno de sus grandes complejos: las siempre temidas entradas. Señalando que ha sido una de las decisiones más acertadas que ha tomado a la hora de mejorar su aspecto y encontrarse más a gusto consigo mismo. Fiel a su estilo directo y claro, compartió su experiencia con el resto de sus compañeros y la audiencia.

"Tenía unas entradas más que evidentes y también en la coronilla", comentaba. Y hasta se atrevió a dar algunas de las soluciones a las que recurrió antes de la operación para que no se le notara la incipiente alopecia: "Antes me hacía una especie de arquitectura capilar cada vez que salía de la ducha o me dejaba el pelo largo para taparme los huecos".