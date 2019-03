A finales del pasado febrero, Alba Carrillo y Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, saltaron a la palestra con un romance que parecía iba a ser la historia de amor de la temporada. Por lo que trascendió en aquel momento, les habrían presentado unos amigos comunes en Navidad y, tras conocerse su relación, Alba afirmó en 'Ya es mediodía', el programa del que es colaboradora, "somos amigos y nos estamos conociendo". Pero la alegría les duró poco y tras la publicación de las fotos que confirmaban que la ex de Feliciano López y el cancerbero del equipo blanco se estaban conociendo, terminaron de golpe y plumazo su recién iniciada relación.

Alba se refugió en su madre durante toda la polémica porque llegó a ser atacada dialécticamente en sus redes por haters que la acusaban de ser la responsable del mal momento de juego del portero belga y los pésimos resultados del Real Madrid. Fue tanta la presión a la que la ex modelo estuvo sometida, que llegó a despedirse de las redes sociales unos días para poder desconectar del lío amoroso en el que se había metido.

Y es que a Thibaut poco tiempo le faltó para casi negar que había estado con ella. De hecho, el portero llegó a decir que sólo la había visto un par de noches y poco más.

Así que Alba vio como esta nueva ilusión se truncaba y de qué manera. La verdad es que al portero no le precedía muy buena fama. Ya su ex advertía de que Courtois es un mujeriego y no se caracterizaba por ser precisamente fiel.

Ahora, cuando creíamos que este tema estaba más que zanjado, regresa y de qué manera. El portero estuvo en el programa de radio El Transistor de José Ramón de la Morena y en él le preguntaron por cómo le afectó todo este tema en su juego. Courtois no dudó en comentar que claro que le había afectado porque tiene dos hijos y cuando crezcan, se enterarán de todo porque este tipo de noticias se quedan en internet para siempre. Además añadió que él ya lo había olvidado y ahora sólo está concentrado en el fútbol.

Ante estas declaraciones Alba no ha podido quedarse callada y ha contestado tajantemente al portero: "Si tienes dos hijos, vigila tu pito". Se puede decir más alto pero no más claro. La modelo ha estallado y ha seguido seguido diciendo "Lo que has hecho está muy feo, señor Courtois. Yo siempre te he defendido y, se supone que, en cuanto tuvieras la oportunidad, tú lo ibas a hacer también y no lo has hecho. Lo que te pasa es que tienes la bragueta muy suelta"

Además ha querido contestar al director del programa radiofónico, José Ramón de la Morena, que dijo que a Alba le había venido muy bien su affaire con Courtois y dirigiéndose a él directamente le ha dicho: "Y a mí, De la Morena, ningún futbolista me paga una casa con servicio y bolsos, que se dé por aludido quien quiera. Yo soy una mujer hecha y derecha y Cortouis debía haber dicho que me ha vapuleado".