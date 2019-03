Diego Matamoros espera una llamada de su hermana Laura

El enfrentamiento en el clan Matamoros parece que no tiene fin. Diego Matamoros sigue en plena guerra con su familia. Con su padre, Kiko Matamoros, cree que no hay ninguna solución, no ve posible una reconciliación con él. Sus diferencias parecen irreconciliables, algo que también extiende a su hermana Laura, y a la ex de su padre, Makoke. Sus discusiones públicas complican aún más la situación, ya de por sí tensa. Tampoco la nueva relación de Kiko Matamoros con Cristina Pujol ha contribuido a aligerar los problemas entre los miembros de la familia. Es más, los últimos enfrentamientos entre Kiko y Makoke se han cobrado una víctima, su hija Ana de la que el colaborador teme haberse distanciado sin remedio con todo esto.

No es la primera vez que lanza dardos envenenados a su hermana Laura. La ha llamado "mimada", "inmadura" o "lista" (en tono despectivo claro). Sin embargo, en el fondo de su corazón quiere retomar la relación con ella. Pero sigue en sus trece: tiene que dar ella el primer paso. "Ella misma pregunta a mi madre y hermanas por mí, que cómo estoy y qué hago. Puedes pedirme perdón o acercarte tú", confiesa.

Si hay algo que le duele sobre todas las cosas es no haber recibido el mismo apoyo de Laura que él le ha ofrecido: a tenido y sobre todo que yo he dado todo por ella. Diego cree que lo ha dado "todo por ella" y encima "me ha dado de lado".

A pesar de todos los enfrentamientos, tanto a Diego como Laura disfrutan de un buen momento personal. Por un lado Diego es feliz con Estela, su mujer, y Laura, tras romper con Benji Aparicio, su pareja y padre de su hijo, ha iniciado una nueva relación con Daniel Illescas y viven momentos de ilusión. Dale al play y descubre qué es lo que dice Diego sobre sus problemas con su hermana.