Sofía Suescun vivía, este jueves, una de sus noches más complicadas, y no solo por quedarse a las puertas de la final de 'GH DÚO', si no porque, para rematar, lo hacía en un 'duelo de corazones' frente a Alejandro Albalá. Así que, inevitablemente, siente que la audiencia ha dado la razón a su ex en lugar de ella, vamos, que el joven tiene más apoyo que la que se creía reina de los 'realities'. ¡Toma jarrita de agua fría! Es por eso que quizá Sofía necesitaba sentir el calor de los suyos al llegar a plató, y ¿qué se encontró? ¡Su madre, Maite Galdeano, no estaba!

Maite no se ha perdido una gala, un debate, un 'Sábado Deluxe'... Y el día de la expulsión más complicada de su hija, ella no aparece. Sí estuvo su hermano, Christian, que no tardó en explicar la ausencia de su madre: "Está pasándolo muy mal, está con depresiones... Así que mejor se ha quedado en casa", contaba, "la mujer está en cama, es un tema delicado no es para tomárselo a risa".

Telecinco.es

Lo cierto es que hace unas semanas, Maite ya expresó su deseo por no querer seguir asistiendo a las galas, y todo por su última visita a Guadalix. Sofía sufrió un ataque de ansiedad después de que su madre le echara una bronca del quince por su relación con Alejandro Albalá, es por eso que cuando volvió a plató, se llevó un rapapolvo de Jordi González: "No nos ha gustado en absoluto la actitud que has tenido con tu hija. Lo has hecho muy mal, no puedes hablarle así".

Maite acabó derrumbándose e inmersa en un mar de lágrimas. “Esto me está costando a mí la vida… ¿Tú sabes la de veces que he ido yo al médico estando aquí?”, confesó entre sollozos. “¡No hay derecho!".

Telecinco

La madre de Sofía aseguraba que había tomado esa postura tan dura debido a la gran presión a la que se ha visto sometida en el plató. Y parece que esa "gran presión" ha terminado por acabar con su paciencia y le ha pasado factura... Desde aquí esperamos que se recupere pronto y le mandamos todo nuestro cariño. ¡Ánimo Maite!