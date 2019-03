Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, se ha atrevido a contestar a las preguntas de sus seguidores en su última entrega de ‘Black Sheep’, el canal que posee en Mtmad. La joven, sin pelos en la lengua y abriéndose en canal, acabó confesando que se arrepiente mucho de haberse distanciado de Anita Matamoros, la mediática hija de Kiko Matamoros y Makoke. La estrecha relación de amistad entre las dos jóvenes acabó enfriándose después de que Alejandra no acudiera al 18 cumpleaños de la que fuera su gran amiga y confidente porque había gente que le “comió la cabeza”. Aunque de un tiempo a esta parte han acercado posturas y han retomado su amistad, las cosas ya no han vuelto a ser como antes, una realidad que ambas confirman.

Telecinco

Tras el perdón de la nieta de María Teresa Campos, ‘Sálvame’ ha hablado con la miembro del clan Matamoros para conocer su reacción. Y la verdad, parece que no está muy entusiasmada con que su ‘amiga’ se haya animado a airear públicamente sus problemas… “Yo no soy partidaria de que me tenga que pedir disculpas, las cosas que tenga que hablar con ella, las hablo con ella”, dijo al programa vía telefónica.

“Ella no sé si quiere participar en esto o no, yo desde luego no. No voy a decir nada de cara al público. Yo no quiero participar en nada de esto, ni con mis padres, ni con Alejandra, ni con nada”, apuntó. Además, aprovechó para matar dos pájaros de un tiro y lanzarles un ‘tirito’ tanto a su padre como a su amiga. “Me parece muy bien que se disculpe públicamente, pero esto es como todo: mi padre también se disculpó públicamente conmigo… A mí lo que hagan públicamente no me importa, lo que me importa es lo que hagan en privado”, sentenció.

¿Y qué opinan sus padres de todo esto? Aprovechando que Kiko y Terelu se encontraban en el programa vespertinos, les preguntaron acerca del distanciamiento de sus hijas. “Le agradezco mucho a Alejandra que haya sido sincera y las palabras que ha tenido públicamente, culpabilizándose en gran medida de lo que pasó. Sé que siguen en contacto y espero que recuperen la relación que tenían porque me parecía maravillosa. Sé que se querían muchísimo, eran confidentes la una de la otra”, explicó Matamoros.

Telecinco

Mila Ximénez no entiende por qué Alejandra habla de su amiga cuando sabe que no quiere participar en el mundo televisivo. “No creo que esto le haya molestado a Ana”, replicó Terelu. “Ellas siguen teniendo relación. De hecho, el domingo estuvieron juntas”. Tanto Kiko como Terelu no tenían constancia de quién malmetió en su amistad. “¿Tú te crees que yo en tema de chavales me voy a meter? ¡Ni se me ocurre! Lo primero por lo que Alejandra no asistió al cumpleaños fue porque estaba en Málaga conmigo. Si hubiésemos estado en Madrid, probablemente, le hubiera dicho algo”, aseguró la colaboradora. Además, ambos estaban de acuerdo en que sus enfrentamientos públicos jamás han influido en la relación que pudieran tener sus hijas. “Cuando más enfrentados hemos estado, Alejandra ha estado en la que era mi casa con total naturalidad y normalidad”, apuntó Kiko.