Sofía Suescun se enfrenta a Antonio Tejado en su noche más movidita

La ganadora de 'Supervivientes' y 'GH 16' no ha corrido la misma suerte en su tercer 'reality', 'GH DÚO', y ha perdido la batalla por partida doble: ¡Sofía Suescun ha sido expulsada dos veces! Y claro, eso a una reina de los 'realities' no le sienta nada bien... Si cuando se convirtió en la repescada de la edición, creía que podría hacerse con el maletín, se equivocaba. Y por si fuera poco, fue expulsada batiéndose en duelo contra su ex novio. Vamos, que esta expulsión ha picado y de lo lindo... Y que se lo echen en cara pues no le hace ninguna gracia.

A su llegada a plató, además de faltarle uno de sus mayores apoyos, el de su madre, se encontró con Antonio Tejado, y se abrió un nuevo frente de guerra. Él, como buen amigo de Alejandro Albalá, se alegró por la llegada a la final de su amigo, y no dudó en opinar sobre la relación: "Me lo creo más por parte de Alejandro, creo que Sofía tenía menos instalado el amor en el corazón, lo tiene más superado", comenzaba diciendo.

Telecinco.es

Pero hubo una frase que no sentó nada bien a Sofía, que asegura que ella también siente, aunque a su manera. "¿Estamos de acuerdo que cuando Alejandro salga se va a comer un mojón contigo?", lanzaba Tejado, "esa pregunta no me la tienes que hacer", se defendía ella, enfadada, y entonces estallaba: "Qué agusto me quedé cuando te dí los 6 puntazos y te fuiste a la calle".

Y entonces llegó el gran 'zasca': "Yo salí contento por todo lo que había durado, tú esta segunda derrota la has encajado fatal".

Telecinco.es

Pero si algo se lleva Sofía de su concurso, es haber vuelto a entrar para poder echar a Antonio, a quien tacha de "pesado". Y él seguía en sus trece: "No me gustaba Sofía para mi amigo porque él sufría, y es que tiene claro que "esa relación era tóxica".