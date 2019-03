Rob Kardashian y Blac Chyna han llegado por fin a un acuerdo con respecto a su hija, Dream. La ex pareja se separó en 2017 y desde entonces se ha visto en numerosas ocasiones en los tribunales. Primero ella demando a Killey por sabotear su reallity al verlo fracasar, después él reclamó más tiempo con su hija y bajar el coste de la manutención, y ahora ambos han terminado sendas batallas y dejarán de verse, por fin, en sede judicial. Y es que se ha hecho pública la sentencia por la que finalmente han conseguido llegar a un acuerdo que les beneficia a todos.

Las alarmas saltaron cuando tanto Rob como Blac, quienes tienen una orden de alejamiento, comenzaron a enviar mensajes a través de Twitter de paz y sosiego. Ambos defendieron que comparten la custodia de su hija en común, Dream, y que no hay nada pendiente entre ellos, incluso Blac aseguró que él era un magnífico padre para su hija, ¿qué había pasado? Pues que la pareja ha llegado al fin a un acuerdo, según el medio estadounidense TZM ha publicado en su web, y que incluye un pacto de no menosprecio, es decir, que ninguno de los dos podrá machacar al otro públicamente si no quiere ver restringida su custodia sobre la niña.

En concreto, Rob había acudido a los tribunales para bajar el coste de su manutención pues su ex tiene un salario más abultado que él, pero según parece las cosas no han cambiado mucho y el hermano de las Kardashian deberá seguir pagando los 20.000 dólares mensuales que se les adjudicó en su día. Esto se mantendría puesto que se trata de una ayuda a la manutención de Dream. Además, el tiempo de custodio cambiaría al 50% entre ambos, algo que a Rob le ha hecho muy feliz pues era su segunda reivindicación.

Esta claro que el clan Kardashian no puede vivir sin la polémica a su alrededor, pero gracias a esta sentencia sabemos que no habrá más conflictos entre Rob y Blac, por lo menos en lo que respecta a Dream, algo que aleja también a la niña de los focos mediáticos que atraen sus padres.