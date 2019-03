Makoke revolucionó las redes sociales con un sugerente desnudo de espaldas. En la imagen, la ex de Kiko Matamoros aparece con los brazos cruzados, abrazándose a sí misma, mientras tapa sus pechos y deja al descubierto el tatuaje que tiene en la cadera. Una imagen que venía acompañada de un misterioso hashtag, #chicbackrevolution, y que han emulado algunas personas de su círculo cercano, como la actriz Mónica Estarreado o su hija Anita Matamoros. Tras el revuelo suscitado, la colaboradora ha confesado que se trata de un nuevo proyecto en el que está inmersa y con el que promete revolucionar el mundo de la lencería femenina. “Yo lo he probado porque me hacía mucha falta… Es una prenda que no existe, algo nuevo y novedoso”, comenta. ¿Queréis saber más datos sobre él? ¡Pues dale al play!

Makoke se convirtió en el centro de todas las miradas durante la presentación de la colección de camisetas con mensajes de Marisa Martín Blázquez, su compañera en ‘Viva la vida’. Vestida toda de negro, aparte de hablar de este nuevo proyecto, se pronunció sobre las comentadas disculpas públicas de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, a su hija Anita. “Siempre que uno se dé cuenta cuando comete errores es positivo, pero tampoco quiero hablar mucho sobre ese tema. Es una cosa de ellas. Yo no soy quién para meterme”, apuntó. “A Alejandra la quiero mucho, así que lo que ha hecho me parece muy bonito”.

Aunque aseguró encontrarse “muy bien y feliz”, no quiso decir nada sobre su supuesto “solo amigo” Tony Spina. Cuando se le preguntó por su guerra abierta contra Diego Matamoros, el hijo de su exmarido, Makoke se mostró muy tajante. “No quiero hablar más. Lo que dice de mí me parece fatal. Ya no estoy en su vida, que se olvide de mí”, sentenció. ¿Estará dispuesta a enterrar el hacha de guerra?