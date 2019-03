Alejandra Rubio y Anita Matamoros sufren un distanciamiento en su amistad. Ambas han sido siempre unas grandes compañeras y confidentes, sin embargo, en los últimos meses no han estado tan unidas como siempre. De hecho, Alejandra confesó en su canal de Mtmad que no había acudido al cumpleaños de su amiga, algo de lo que estaba arrepentida, y que ha hecho público el problema que sufren las dos. "Nos enfadamos", confesaba Rubio quien aseguraba que es una de las discusiones de las que más se arrepiente.

Telecinco

Alejandra Rubio ha asegurado que "a día de hoy, nos queremos muchísimo, yo adoro a Anita, todo el mundo lo sabe pero no tenemos esa relación tan estrecha", algo que sus padres, Terelu y Kiko, han comentado en el programa de 'Sálvame' asegurando que sí que se hablan y mantienen el contacto aunque desconocen quién son los culpables de los que también habla Alejandra en este vídeo. "De verdad que no lo sé pero es algo que, en la edad que tienen puede suceder", aseguraba Kiko Matamoros. "Claro, yo iba justamente a eso", matizaba Terelu quien sostenía que estos rifirrafes pueden ser propios de la edad.

"Yo sé que siguen en contacto y espero que recuperen la relación que tenían", ha deseado Kiko Matamoros mientras Terelu no dejaba de asentir con la cabeza suscribiendo todas las palabras del padre de Anita. "El domingo estaban ambas hablando por Whatsapp constantemente", matizaba Campos. Incluso han descartado que pudiera estar relacionado con los problemas que ha habido entre ambos: "jamás hemos mezclado los problemas que pudiéramos tener Kiko y yo... jamás ha influido en la relación con nuestras hijas. Eso es algo que hemos tenido clarísimo, no solo nosotros sino ellas también", respondía tajante Terelu.

Telecinco

"Yo no me meto en cosas de críos porque todos hemos tenido 18 años y nos hemos peleado con unos y con otros", añadía la madre de Alejandra, culpable en cierta medida de que su hija no acudiera al cumpleaños de Anita: "estaba en Málaga conmigo en mi convalecencia". Aunque ambos esperan que las amigas se arreglen pronto, todo parece que este distanciamiento va para largo. Y es que, Anita ha rechazado las disculpas públicas que Alejandra le ofrecía asegurando que "lo importante es que lo haga por privado", aseguraba.