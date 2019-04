El cantante Manu Tenorio nació en Sevilla el 1 de abril de 1975 y tras haber grabado 7 discos y lanzar un CD+DVD biográfico, puede decir que ha cumplido su sueño de triunfar en el mundo de la música. Es verdad que ya no llena estadios como en los tiempos en los que saltó ala fama gracias a la primera edición de Operación Triunfo de TVE , pero ha logrado vivir de la música, que no es poco en los tiempos que corren. Además, a Manu la vida no le va mal: ha conseguido triunfar en el amor de la mano de su mujer, la periodista Silvia Casas y juntos han formado una familia con la llegada de su hijo Pedro. Aunque no podemos olvidarnos del gran susto de su vida: un accidente casero le provocó una descarga eléctrica que podía haberle costado la vida y que le tuvo más de una semana ingresado en el hospital.

Repasamos los momentos más importantes de la vida de este sevillano al que en su día compararon su mirada con la del mítico Paul Newman... (sí, se les fue la mano un poco de la emoción).

Manu es huérfano de padre desde niño y un tío suyo, Pedro, ejerció ese papel, aunque creció con su madre, su abuela y su hermana. Además, antes de entrar en ‘OT’ formó parte de un grupo pop.

“Eternamente agradecido”, dijo al recordar su participación en la primera edición de ‘OT’, donde quedó en quinta posición. Antes del concurso, formó parte de un grupo pop.

Manu mantuvo una relación de tres años y medio con la modelo Marisa Jara. Su amor terminó en 2006.

En 2008 se casó con la periodista Silvia Casas, con la que tiene un hijo de 5 años llamado Pedro.



“Casi no lo cuento”, dijo tras el accidente que sufrió en su casa por un cortocircuito.