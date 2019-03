Sergio Ramos ha sorprendido a todos sus seguidores lanzando un mensaje a través de las redes sociales donde confesaba haber encontrado a su gemelo perdido... "How are you? I'm Sergio Ramos, a Spanish professional soccer player. I don't know if you get it much, but I receive lots of messages every day telling me that we look like each other. What do you think? 🤔 Nice to meet you, brother!" ("¿cómo estás? Soy Sergio Ramos, un futbolista profesional español. No sé si te lo dicen, pero todos los días recibo muchos mensajes que me dicen que nos parecemos. ¿Qué piensas? Encantado de conocerte, hermano!". Así se ha dirigido directamente Sergio Ramos a Pablo Schreiber.

.@schreiber_pablo, how are you? I'm Sergio Ramos, a Spanish professional soccer player. I don't know if you get it much, but I receive lots of messages every day telling me that we look like each other. What do you think? 🤔 Nice to meet you, brother! 😉 pic.twitter.com/hmTUi3xfjA — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 27, 2019

Se trata del actor canadiense-estadounidense conocido por su papel de Mad Sweeney en American Gods, Nick Sobotka en la serie The Wire y el funcionario penitenciario George Mendez, alias "Pornstache", en Orange Is the New Black.

El actor le ha respondido usando el traductor de Google para poder expresarse en español... y el resultado ha sido este divertido mensaje: "Mucho gusto, Capitán. Sé exactamente quién eres. Desde que empecé a fingir ser un duende, todo el mundo piensa que soy tú. Si alguna vez llegas a Los Ángeles, las bebidas están en mí. Salud!".



.@SergioRamos Mucho gusto, Capitán. Sé exactamente quién eres. Desde que empecé a fingir ser un duende, todo el mundo piensa que soy tú. 🤷🏽‍♂️ Si alguna vez llegas a Los Ángeles, las bebidas están en mí. Salud! https://t.co/jmBniXlDB0 — Pablo Schreiber (@schreiber_pablo) March 27, 2019

Además, Sergio no ha parado ahí y ha compartido otros parecidos razonables que sus propios seguidores le han mandado a raíz de su confesión. Con mucho humor y haciendo una selección de sus favoritos, el capitán de La Roja ha publicado imágenes de su pasado (y no las mejores precisamente) y ha comparado su parecido con rostros como Sami Khedira, Calvin Harris, Val Kilmer y Mayim Bialik en su papel de Amy en The Big Bang Theory.

¿Vosotros con quién le encontráis más parecido? Desde luego no le ha faltado humor para compararse...