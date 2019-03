Marta Albalá ha visitado este viernes el plató de 'Sálvame' para defender a su hermano, Alejandro Albalá, de los ataques de Sofía Suescun. Sin embargo, también se ha hablado de su padre y de la inexistente relación entre ellos. Marta nunca ha querido entrar en detalles, solo habla de un episodio que ella vivió cuando era niña con su padre y su madre. Además sabe otras muchas cosas que le han contado tanto su familia paterna como la materna y, por ello, ha decidido no tener relación con José Manuel. Al ver a su hija hablar de él de esa manera, el aludido ha decidido intervenir de manera telefónica en el programa de Telecinco: "No doy crédito a lo que estás haciendo conmigo, no lo doy, no entiendo lo que estás haciendo", le ha dicho él; "yo tampoco entiendo muchas cosas que han pasado a lo largo de mi vida", le ha contestado ella, rota de dolor por las últimas declaraciones de su padre en la fiesta de cumpleaños del hijo de Chabelita.

El padre de Alejandro Albalá culpa a su exmujer de la actitud de Marta hacia él: "No le hagas caso a tu madre, no sé lo que te está metiendo en la cabeza, hija", decía. Marta no entendía nada y él continuaba con su versión de los hechos: "¿No te das cuenta del daño que le estás haciendo a tu padre con lo que tu padre ha hecho por ti?", pero ella no hacía sino preguntarse qué ha hecho su padre por ella entre lágrimas.

Marta intentaba mantenerse sosegada, pero se notaba que los nervios empezaban a pasarle factura hasta el punto que ha estado a un punto de darle una crisis de ansiedad, que Mila Ximénez ha mitigado con un gran abrazo a la joven y llevándosela fuera de plató. "No te quiero escuchar, por favor, déjame, no quiero hablar contigo, déjame en paz y olvídate de que existo, no quiero escucharte", pedía llorando la joven. Sin embargo, José Manuel insistía y no creía sus palabras: "No hagas teatro, hija, deja esas lágrimas de mentira", espetaba el padre de Alejandro Albalá. Nadie en plató podía creer las palabras de José Manuel, que insistía en que madre e hija tienen "un complot" en su contra y Marta acababa por abandonar el plató.