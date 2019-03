Justin Bieber está cansado de las críticas y no es la primera vez que le pasan factura... Así que ha explotado. Si hace solo dos días anunciaba su retirada de la música (de forma temporal pero sin fecha de regreso) por una depresión, ahora parece que empiezan a salir a la luz los detonantes de ese malestar. Uno de ellos podría haber sido ese reciente estallido en la red.

El cantante canadiense recibió uno (de cientos) mensajes criticando su relación con Hailey, y poniéndola, incluso, en duda: "Tú NO estás enamorado de Hailey. Tan solo te has casado con ella para recuperar a Selena Gomez. Además, Hailey se mete en la cama con hombres como Shawn Mendes para conseguir fama y es una racista”.

Instagram

Él no tardó en responder: “Eres un inmaduro. El hecho de que tengas una cuenta dedicada a meterme con mi mujer y conmigo es absolutamente absurdo. ¿Por qué iba a dedicar mi vida entera con alguien con quien me he casado para hacer volver a mi ex? Cualquiera que piense eso no tiene alma o tiene 10 años o menos porque una persona con lógica no habla ni piensa de esta manera. De verdad, deberías avergonzarte de ti mismo”.

Y el texto continuaba con un mensaje emotivo hacia Selena: “Amé y amo profundamente a Selena, ella siempre ocupara una parte de mi corazón, pero he superado eso con el amor de mi esposa y ella es absolutamente LA MEJOR COSA que me ha pasado hasta ahora. El hecho de que tú quieras pasarte el día a odiar dice mucho de ti, y si esta es tu estúpida manera de llamar mi atención te has equivocado en muchos niveles”.



“He visto a mucha gente diciendo cosas así y nunca respondo a mensajes como estos porque no me gusta dedicar nada de mi energía pero esta es una respuesta a toda la gente inmadura que manda mensajes hirientes a Hailey como ‘él siempre vuelve con Selena’ o ‘Selena es mejor para él’. NO TIENES NI IDEA DE MI VIDA ni de lo que es bueno para mí. Hailey es mi esposa y el hecho de que no te guste o la apoyes significa que no me apoyas a mí. Y si no me apoyas no eres un fan o una buena persona”, zanja Justin Bieber.