Llevábamos meses pendientes de la subasta más famosa de la televisión, la del chalet de Toño Sanchís. Sus deudas con Belén Esteban le obligaron a sacar su domicilio a subasta y perderlo para siempre en caso de no ser él mismo quien pujara por ella... Y parece que no lo fue. Por fin se cerraba la subasta con una última puja de 376.000 euros que es la que se ha quedado con la propiedad del ex representante de la colaboradora de 'Sálvame'. Al parecer, según 'Loc', la ganadora de la puja es una señora domiciliada en Majadahonda, cuyo nombre está amparado por la ley de protección de datos.

Pero el medio ha tenido acceso a un documento que le ha dado la vuelta a todo. En el escrito, la señora renuncia a quedarse con el chalet "aduciendo que la operación no es de su interés, ya que no sabía o no había calculado que sobre la propiedad pesa una hipoteca 266.000 Euros, a los que hay que añadir unos 8.000 de impuestos, más otros gastos en tasas, que suben la valoración el inmueble en unos 700.000 euros".

Telecinco

Es entonces cuando entra en juego Belén. Cuando se produce la renuncia del primer pujante, el segundo pasa automáticamente a tener derecho, en este caso Belén Esteban, ya que como ella misma aseguró, ella era la segunda aspirante en la puja.

Y ella ya se lo olía... "El 15 de abril es el último día para que deposite el dinero quien se ha quedado la casa, Toño o alguno de sus colegas. Si no lo hace, la casa pasaría por mi última puja a Belén Esteban, no tendría que pagar, se me resta de la deuda de Toño y la casa sería para mi". "Nosotros creemos que no va a depositar el dinero... y la casa sería mía", contaba en el programa de Telecinco. Algo que ahora parece estar haciéndose realidad.