Si has formado parte de la vida de Sofía Suescun, parece que solo tienes dos opciones: Amarla u odiarla. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos. No hay más que echar la vista atrás para ver el recorrido televisivo de la joven y comprobar que, a su paso, ha dejado tantos seguidores como detractores. De 'GH 16', primer 'reality' que ganó, se llevó grandes enemigos, la más sonada, probablemente, Amanda. Aquella mujer rubia estudiante de derecho a la que Sofía tachaba de ser "plástico".

Ahora ese 'fantasma del pasado' ha vuelto, y es que las grandes enemigas nunca se olvidan... Amanda, tras ver que Sofía se convertía en la última expulsada de 'GH DÚO' antes de la final, y por segunda vez (recordemos que fue repescada), compartió con sus seguidores su alegría: "Tanto que te reías de que a @_RaquelGH16_ la expulsaron, la repescaron y la volvieron a expulsar en GH16 y mírate tú en este GH. El karma re-existe".

Y no ha sido la única, su ex, Hugo Paz, también se ha quedado muy a gusto al verla fuera del 'reality'... Él, más discreto, lo ha celebrado con un texto en sus 'stories' de Instagram acompañado de una bailarina de flamenco.

Instagram

"Tiempo al tiempo. Una frase que le dije en muchísimas ocasiones. Todo cae sobre su propio peso", es la pullita que le ha dedicado el que fuera su novio. ¿Cómo se habrá tomado Sofía estas palabras? Ella, de momento, parece hacer oídos sordos...

Solo tiene palabras de agradecimiento para sus seguidores que la han apoyado en el trayecto: "No tengo palabras para agradeceros todo el esfuerzo que habéis hecho, esta vez no gano el reality pero sí una gran liberación", confiesa en sus redes sociales. ¿Se refiere a Alejandro Albalá? Esto si que no le va a hacer ninguna gracia al concursante...