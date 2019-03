View this post on Instagram

Hola chicos hoy sábado 5 de enero a las 13.30 horas en telecinco,Teneis el gran programa es pecial de corazón n1 en audiencia !!!socialite!!! Que además de tener varias noticias bombazo de corazon que os dejarán sin habla,con la estupenda presentadora María Patiño, Y como sorpresita tendreis a una reina maga quien sera??😂😂en la calle como reportera dicharachera invitada !!!solo este Sabado 5 de enero!!! Pedazo de programon especial de reyes promete y mucho!!!os encantara Y conmigo os partiréis de risa así que estar preparados 😂😂🎉🎊