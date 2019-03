View this post on Instagram

Nobody said it was easy, no one ever said que sería tal mierda separarme de ti a unos días de la final :( Cuando pienso en lo mal que me caías al principio me hago pis de la risa viendo en lo que nos hemos convertido. Has sido mi brazo derecho estos tres meses, has hecho fácil lo inaguantable y lo bueno aún mejor. Hoy me he despertado pensado que estarías en la cama de al lado y ha sido lo más raro del mundo. Te echo de menos des del minuto 0. Gracias por darnos vida siempre. Aunque tú no sepas qué es lo bueno que tienes, dejas un vacío impresionante. (Aunque aún sería mayor si te hubieses llevado tu bote gigantesco de proteínas de la cocina, pekenio. ) Te voy a echar muchísimo de menos esta semana, me muero de ganas de abrazarte otra vez. Te quiero la vida✨