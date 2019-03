Carmen Borrego estalla contra su propio programa

"Yo he pasado muchos meses muy malos y me ha quitado ganas de vivir", con este duro comentario ha llegado Carmen Borrego al plató de 'Sábado Deluxe'. La colaboradora no atraviesa su mejor momento, ni personal ni personalmente, y en parte tiene mucho que ver lo sucedido con sus retoques estéticos y su consiguiente repercusión en su trabajo.

Hace solo unos días la propia Carmen confesaba que volvía a pasar por quirófano. Lo que nadie entendía era por qué volvía a retocarse si fue en septiembre cuando hizo su cambio radical. La respuesta es que se le han descolgado los músculos de la papada, esa que tanto odia, por "haber adelgazado tanto". Y esto desató numerosos comentarios... Y muchos de ellos, negativos. Aunque asegura que "hay comentarios que te duelen más y otros que te duelen menos", asegura que "hay comentarios que no me han gustado, que me he sentido vejada como mujer y creo que son inadmisibles a día de hoy".



Ha estallado contra lo sucedido en la última tarde de 'Sálvame': "Es inadmisible que un señor venga y hable de mi vagina o si mi marido está o no satisfecho sexualmente conmigo", y es que el morfopsicólogo que acudió al programa aseguraba que "el descolgamiento de la papada de Carmen implicaría uno en su órgano reproductor".

Se ha sentido, además, cuestionada profesionalmente por sus compañeros de 'Sálvame': "Parece que os molesta mi presencia".

Julián, el morfopsicólogo, ha entrado en directo vía telefónica para pedir disculpas a Carmen Borrego por si se ha sentido ofendida por lo que dijo, aunque ha aclarado que lo dijo en general y no por su caso en particular.

Carmen Borrego ha conseguido calmar sus ánimos e irse con una sonrisa en la cara, reconociendo, además, que ha perdido muchísimo sentido del humor.